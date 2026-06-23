Argentina en el Mundial 2026: qué pasó con la asistencia escolar en Mendoza durante el partido

Con un doblete de Messi, Argentina derrotó a Austria en la segunda fecha del Grupo J y aseguró su paso a 16avos de final . El partido, que tuvo lugar el lunes por la tarde, se vivió con emoción y nerviosismo desde distintos puntos de Mendoza, incluídas las escuelas , donde se vivió una jornada “atípica” y mundialista .

Este martes, la Dirección General de Escuelas (DGE) confirmó que la asistencia durante el lunes 22 de junio en el turno mañana fue casi normal, hubo solo “un 5% menos de alumnos de lo habitual”.

Como el partido comenzó a las 14 horas , era sabido que en la mañana casi no habría modificaciones, puesto que el cambio de turno suele tener lugar entre las 12:45 y las 13:45 horas . El escenario en el turno tarde era menos previsible, puesto que lo estipulado era que el encuentro se extendiera hasta cerca de las 16:00 . “En el nivel primario la asistencia alcanzó el 70% , y en secundaria fue del 60% aproximadamente ”, completaron desde la DGE.

Así como las ceremonias de apertura se transmitieron en algunas escuelas, muchos establecimientos pasaron el partido de Argentina-Austria.

Por su parte, el dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTE), Gustavo Correa, detalló en Aconcagua Radio que algunos estudiantes optaron por ser retirados antes de la hora de salida para poder disfrutar de Argentina-Austria con sus familias. Muchos otros chicos se quedaron en los establecimientos para vivir la previa o el partido con sus compañeros.

“Colegas nuestros que estaban en las escuelas donde se transmitió el partido manifestaron que lo difícil fue, después del partido, continuar con las tareas”, comentó entre risas. Asimismo, destacó que la jornada, muy diferente a otras, estuvo signada por esta instancia que les permitió a niños y jóvenes “compartir y sociabilizar”.

Mundial 2026 en escuelas ¿Podrán verse los próximos partidos de la Selección?

Sin dudas, la actual Copa Mundial de Fútbol de 2026 despierta múltiples emociones en ciudadanos de todo el mundo. Algunas de las más fuertes salen a la luz al momento de visionar los partidos en compañía. Ya sean con amigos, con familiares, en los puestos de trabajo o desde las aulas, esta edición —al igual que las anteriores—, despierta las ansias de festejar y gritar ¡GOL! en sintonía.

Por ello, la DGE dio luz verde a que cada colegio adapte sus actividades y jornadas cuando juegue la Selección Argentina. Si bien habrá establecimientos en los que no se transmitirá el evento deportivo, otras escuelas eligieron transmitir el lunes en salas de uso común, con televisores portátiles en algunas aulas o con proyectores.

El próximo cruce de Argentina en un día hábil será el viernes 3 de julio, fecha de 16avos en la que el equipo de Lionel Scaloni saldrá a la cancha del Hard Rock Stadium de Miami a las 19 horas. En este caso, se verían afectados principalmente estudiantes del turno nocturno.

mundial escuelas La jornada mundialista les permitió a niños y jóvenes “compartir y sociabilizar” con sus pares. Imagen generada con IA.

No obstante, no se descarta la posibilidad de que, mientras más avance la albiceleste en la Copa Mundial, haya otros partidos en los que se superponga el horario del evento con la jornada escolar del turno mañana y/o tarde.

Las escuelas juegan su propio partido en las aulas

Algunas semanas antes de que comenzara el torneo de la FIFA, SITIO ANDINO dialogó con las autoridades de Educación y reveló cuáles serían algunas de las diferentes actividades que se llevarían a cabo durante el Mundial 2026.

Además de invitar a alumnos a asistir con remeras y accesorios de la Selección y a participar de la decoración de las aulas, cada área tendrá actividades de aprendizaje diferenciadas según los niveles educativos.

En Lengua, por ejemplo, estudiantes de primaria realizarán cuetos y poesías inspiradas en el fútbol, mientras que en la secundaria se llevaría a cabo la lectura y escucha crítica de textos seleccionados del libro El hincha, de Eduardo Galeano.

Para Matemática y Física, la Coordinación de EDUTEC desarrolló juegos y aplicaciones en las que los estudiantes podrán aplicar conceptos geométricos y fórmulas complejas mediante simuladores digitales ubicados dentro de escenarios deportivos.

Así, cada escuela es libre de adaptar sus actividades y sus jornadas educativas acorde al avance de la Scaloneta en la Copa Mundial. De esta forma, no solo se fomenta el aprendizaje de niños y jóvenes en sintonía con el contexto deportivo y cultural, sino que también se abre las puertas a una forma diferente de conectar con compañeros y reforzar el sentido de pertenencia y comunidad.