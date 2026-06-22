22 de junio de 2026
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Marcelo Tinelli

Las insólitas complicaciones de Marcelo Tinelli y su familia para ver a la Selección

Varado entre aeropuertos, Marcelo Tinelli sufrió un caótico viaje al Mundial 2026: olvidó tarjetas y dólares en un avión, pero priorizó el ritual familiar.

Las insólitas complicaciones de Marcelo Tinelli y su familia para ver a la Selección

Las insólitas complicaciones de Marcelo Tinelli y su familia para ver a la Selección

Por Sitio Andino MuchoShow

Seguir el ritmo de las sedes del Mundial 2026 puede traer un sinfín de contratiempos, incluso para quienes viajan con comodidad. Quien sufrió un accidentado periplo VIP hacia Dallas fue el conductor Marcelo Tinelli: entre cancelaciones de vuelos y costosos descuidos que incluyeron dejar sus tarjetas en un avión, la familia casi no logró dormir para ver a la Selección.

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¿Qué le pasó a Marcelo Tinelli en su viaje a Dallas?

Los problemas para el animador comenzaron en el aeropuerto de Miami, donde en medio del apuro y las corridas olvidó a bordo del avión una valija muy especial con los colores de la Selección que le había regalado una de sus hijas. "Me dejé los documentos, tarjetas de crédito y dinero", detalló el conductor, sumando el drama de que la propia tripulación le impidió regresar a la aeronave para recuperar sus pertenencias.

Lejos de terminar ahí el dolor de cabeza, el traslado hacia Dallas se convirtió en una pesadilla logística que puso en serio riesgo su llegada al estadio. "Nos cancelaron el vuelo dos veces; estuvo suspendido y demorado, por lo que terminamos llegando casi a las cinco de la mañana y dormimos apenas una hora", relató visiblemente fatigado.

Marcelo Tinelli en el Mundial 2026

¿Cómo vivió el conductor la previa del partido en el estadio?

A pesar del cansancio extremo y el calor agobiante de 33 en Texas, la prioridad absoluta fue mantener en pie el plan junto a su familia, y lograron ingresar al encuentro sin más dificultades. "El fútbol siempre es familia, es una mesa; me emociona mucho viajar con los afectos y que sea como un ritual que arranca justamente en la casa", reflexionó conmovido en su propio streaming desde el estadio. Además destacó la presencia de los hinchas argentinos y la felicidad de compartir el partido con Lolo y Francisco, todo lo cual terminó por sepultar el mal trago vivido en la previa.

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