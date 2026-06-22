La Selección ya piensa en su reemplazo: así está Cuti Romero tras su lesión ante Austria

Más allá de la victoria, la Selección Argentina enfrenta una duda de cara a los próximos encuentros mundialistas por el estado físico de Cristian Romero . El defensor del Tottenham sufrió una molestia en la rodilla durante el partido ante Austria . Aunque algunos miembros del cuerpo técnico señalaron que se trata de algo menor, su presencia para el último partido de la fase de grupos es incierta .

Las lesiones son un viejo fantasma que el seleccionado nacional intenta evitar desde la confirmación de los convocados, y esta vez reaparecieron con Cuti Romero , quien debió ser reemplazado a los 12 minutos del complemento por Nicolás Otamendi tras sentir una molestia física en una de sus piernas.

Al término del encuentro se conocieron más detalles sobre su estado físico. Tanto el propio jugador como Lionel Scaloni intentaron despejar la preocupación sobre el futuro de Romero en la Albiceleste , en particular sobre su presencia ante Jordania , el próximo sábado , en el cierre de la fase de grupos.

Embed "EN 3 O 4 DÍAS VOY A ESTAR BIEN"



Cuti explicó por qué salió vs. Austria, tras sentir una molestia en la rodilla derecha, y le llevó tranquilidad a toda Argentina



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En zona mixta, Romero admitió ante la prensa que sabía que podía sufrir una lesión en algún momento del torneo. Sin embargo, para calmar los temores, aseguró: "Sé que en tres o cuatro días voy a estar bien de nuevo".

Aunque el defensor aseguró que no se trata de nada grave y que volverá más fuerte para estar a disposición del equipo, todo indica -aunque no hay confirmación oficial- que podría quedar descartado para la última fecha del Grupo J, y que sería Nicolás Otamendi quien ocupe su lugar.

La palabra más esperada también llegó de parte de Scaloni, quien llevó algo de tranquilidad: " Le harán estudios en las próximas horas y veremos cómo evoluciona. Siempre es mejor contar con todos, pero confiamos en cualquiera que tenga que reemplazarlo", aseguró.