22 de junio de 2026
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Lionel Scaloni

Scaloni habló tras el triunfo de Argentina ante Austria: qué dijo sobre Messi y Romero

En conferencia de prensa, el entrenador de la Albiceleste reveló detalles importantes sobre el presente del equipo, el ánimo de Messi y los nuevos lesionados.

Scaloni habló tras el triunfo de Argentina ante Austria: qué dijo sobre Messi y Romero

Scaloni habló tras el triunfo de Argentina ante Austria: qué dijo sobre Messi y Romero

Foto: Archivo
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Al término del partido, Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa y analizó el rendimiento del equipo ante el conjunto europeo. También se refirió al gran presente de Messi y a la situación física de Cristian Romero.

Scaloni, conforme con la victoria ante Austria: qué dijo

Tras conseguir su segunda victoria en el torneo, el entrenador argentino reconoció que el encuentro no fue sencillo. Austria propuso un partido intenso y físico: "Fue un rival duro, complicado, que no da una pelota por perdida. Tiene mucha fortaleza física y no podíamos descuidarnos. Por eso estamos contentos por haber conseguido la clasificación", explicó el entrenador.

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También destacó además la capacidad del equipo para sostenerse en los momentos de mayor dificultad, incluso sin el dominio del balón: "Cuando hay que sufrir, este equipo sabe hacerlo. Por momentos no tuvimos la pelota, pero supimos interpretar el partido. Ese es uno de los grandes méritos de este grupo: entender qué necesita cada momento del juego", afirmó.

Capítulo aparte: el elogió a Messi tras otra actuación decisiva

Una vez más, Lionel Messi fue determinante para la Selección Argentina. Para Scaloni, su aporte va mucho más allá de los goles. "Lo que más valoro es su compromiso. Incluso cuando el equipo sufría sin la pelota, él trabajó, recuperó balones y participó en cada acción importante. Cuando Messi se activa, todo el equipo se activa con él", destacó.

El entrenador también se refirió al penal fallado por el capitán en los primeros minutos del encuentro y valoró la reacción del equipo. "La jugada del penal fue espectacular y convertirlo habría cambiado el partido. Pero el equipo volvió a responder. Esa capacidad para recuperarse de los golpes demuestra la madurez que tiene este plantel", sostuvo.

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Consultado por el presente de la Selección, Scaloni evitó hablar de candidaturas y destacó el vínculo entre el equipo y los hinchas: "Lo importante es que la gente disfrute viendo competir a estos jugadores. Que los chicos puedan sentirse identificados con ellos por cómo juegan, cómo se esfuerzan y cómo representan a la Selección", señaló.

Además, remarcó la paridad del torneo y la dificultad de cada partido: "Hay muchas selecciones capaces de ganar este Mundial. No depende solo de los nombres o del talento. También influyen el aspecto físico, el psicológico y la capacidad de competir en momentos decisivos", analizó.

Preocupación por Romero y análisis de la delantera

Otro de los temas fue la situación de Cristian Romero, quien terminó el partido con molestias. Si bien aún no hay un diagnóstico confirmado, Scaloni llevó tranquilidad: "Le harán estudios en las próximas horas y veremos cómo evoluciona. Siempre es mejor contar con todos, pero confiamos en cualquiera que tenga que reemplazarlo", aseguró.

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Por último, también se refirió a la posibilidad de utilizar juntos a Lautaro Martínez y Julián Álvarez: "Son dos jugadores extraordinarios y me encantaría que jueguen siempre juntos. Pero hay que cuidar el equilibrio del equipo. Ellos entienden que el objetivo colectivo está por encima de cualquier situación individual", concluyó.

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