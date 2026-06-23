Mundial 2026: Argentina ya tiene fecha para su primer partido a todo o nada

La Selección argentina ya tiene confirmado el día, la sede y el horario para disputar los 16avos de final del Mundial 2026.

La Selección argentina ya sabe cuándo volverá a jugar por el Mundial 2026 y cuándo comenzará la etapa en la que no hay margen para el error. Tras asegurar el primer puesto del Grupo J , el equipo de Lionel Scaloni disputará los 16avos de final el próximo viernes 3 de julio , desde las 19.00 de Argentina , en el Miami Stadium , donde iniciará su camino en los cruces directos rumbo al bicampeonato mundial.

Argentina jugará los 16avos de final del Mundial 2026 el viernes 3 de julio a las 19.00 (hora argentina) en Miami. La confirmación llegó luego de que la Albiceleste asegurara matemáticamente el liderazgo del Grupo J gracias al triunfo por 2-0 sobre Austria y a la posterior victoria de Argelia por 2-1 frente a Jordania .

De esta manera, el vigente campeón del mundo ya tiene asegurada una ubicación privilegiada dentro del cuadro eliminatorio y podrá afrontar el último compromiso de la fase de grupos con mayor tranquilidad. El escenario será el Hard Rock Stadium de Miami , uno de los estadios más importantes de la competencia y una sede que promete una fuerte presencia de hinchas argentinos.

Argentina en el Mundial 2026 continúa construyendo una campaña impecable: suma puntaje ideal, no recibió goles y tiene a Lionel Messi como una de las grandes figuras del torneo.

Contra quién podría jugar Argentina en los 16avos de final

La Selección argentina enfrentará al segundo clasificado del Grupo H. Por el momento, el rival todavía no está definido. La zona está integrada por España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita, selecciones que llegarán a la última fecha con posibilidades de clasificación.

El desenlace se conocerá el próximo 26 de junio, cuando se disputen de manera simultánea los encuentros entre Uruguay y España y Cabo Verde frente a Arabia Saudita. La definición de ese grupo será seguida muy de cerca por el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, ya que de allí surgirá el primer adversario de Argentina en la fase eliminatoria.

La búsqueda más repetida por los hinchas en las últimas horas es clara: contra quién juega Argentina en los 16avos de final del Mundial 2026. La respuesta todavía deberá esperar algunos días más.

El camino de Argentina hacia el bicampeonato mundial

La clasificación como líder le permite a Argentina planificar con anticipación la etapa decisiva del torneo. Antes de pensar en los cruces, la Albiceleste deberá cumplir con el último compromiso de la fase de grupos frente a Jordania, encuentro programado para el sábado 27 de junio en Dallas.

Con el primer puesto ya asegurado, todo indica que Scaloni realizará una importante rotación para preservar a varios futbolistas titulares y administrar cargas físicas. El gran objetivo es llegar en óptimas condiciones al partido del 3 de julio, fecha que marcará el inicio de la fase donde cada encuentro puede significar la continuidad o la eliminación.

Además, el cuadro ya establece el siguiente paso en caso de clasificación. Si supera los 16avos de final, Argentina volverá a jugar el martes 7 de julio en Atlanta, por los octavos de final. Por eso, la noticia tiene una enorme relevancia para los hinchas: Argentina ya conoce cuándo vuelve a jugar en el Mundial 2026 y también sabe cuál será la primera parada en el camino hacia la defensa del título conseguido en Qatar 2022.

La cuenta regresiva ya comenzó. Después de una fase de grupos impecable, la Selección argentina en el Mundial 2026 está lista para ingresar al tramo más exigente y apasionante de la competencia.

La agenda de la Selección argentina en el Mundial 2026

El camino de la Selección hacia la cuarta estrella ya tiene fechas y rivales definidos. Estos son los partidos de la fase de grupos del Mundial, con horario de la Argentina: