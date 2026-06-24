24 de junio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: le nombraron a Messi y Cristiano hizo enojar a más de uno en Argentina

El portugués Cristiano Ronaldo habló tras la victoria de su selección en el duro Mundial 2026 y vivió un momento inesperado. Mirá lo que dijo.

Cristiano Ronaldo marcó un doblete ante Uzbekistán por el Mundial 2026&nbsp;y luego sorprendió al evitar una pregunta relacionada con Lionel Messi.

Cristiano Ronaldo marcó un doblete ante Uzbekistán por el Mundial 2026 y luego sorprendió al evitar una pregunta relacionada con Lionel Messi.

Por Sitio Andino Deportes

Cristiano Ronaldo volvió a quedar en el centro de la escena en el Mundial 2026. Tras marcar un doblete en la goleada de Portugal por 5 a 0 sobre Uzbekistán en Houston, el delantero protagonizó un momento que rápidamente se viralizó cuando decidió ignorar una pregunta relacionada con Lionel Messi.

Por qué Cristiano Ronaldo ignoró una pregunta sobre Messi

Cristiano Ronaldo evitó responder una consulta sobre Lionel Messi durante la conferencia de prensa posterior al triunfo de Portugal. El episodio ocurrió cuando un periodista comenzó una pregunta comparando el presente del portugués con el del capitán de la Selección Argentina. "Ayer Lionel Messi marcó dos goles, Mbappé y tú sigues demostrando que eres...", alcanzó a decir.

Antes de que completara la frase, Cristiano Ronaldo lo interrumpió y eligió darle la palabra a otro comunicador. El gesto fue evidente y rápidamente recorrió las redes sociales, alimentando una vez más el debate alrededor de las dos máximas figuras del fútbol mundial.

Qué dijo sobre un posible cruce entre Portugal y Argentina

A diferencia de lo ocurrido con la consulta sobre Messi, el delantero sí respondió cuando le preguntaron por un eventual enfrentamiento entre Portugal y Argentina en las instancias decisivas del Mundial 2026. "Bueno, no sé qué contestarte porque es una pregunta un poco... No tiene mucho sentido, pero bien... Sería top", expresó Cristiano Ronaldo.

La posibilidad de un cruce entre Portugal y la Selección Argentina genera expectativa por lo que representaría un nuevo capítulo de la histórica rivalidad entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en una Copa del Mundo.

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Los récords que rompió Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Más allá de la polémica, Cristiano Ronaldo fue una de las grandes figuras de la jornada. Con sus dos goles ante Uzbekistán, se convirtió en el primer futbolista de la historia en marcar en seis Mundiales diferentes. Además, con 41 años y 138 días, pasó a ser el jugador más veterano en anotar un doblete en una Copa del Mundo, superando una marca que hasta hace pocos días estaba en manos de Lionel Messi.

Tras el partido, el capitán de Portugal dejó una frase que rápidamente recorrió el mundo. Mirando a una cámara lanzó: "Estoy de vuelta". Luego reconoció que atravesó días difíciles antes de su gran actuación. "Fue una semana difícil, una semana oscura. Parecía que ya estaba fuera del fútbol. Pero soporté, como aguanto siempre", afirmó.

Con goles, récords y una reacción que no pasó inadvertida cuando escuchó el nombre de Messi, Cristiano Ronaldo volvió a convertirse en uno de los grandes protagonistas del Mundial 2026.

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