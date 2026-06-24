24 de junio de 2026
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Club Atlético Huracán Las Heras

Huracán Las Heras fue una máquina en la Sexta, eliminó a Anzorena y va por el título ante Godoy Cruz

El Club Atlético Huracán Las Heras superó 84 a 75 a los de la sexta en el último duelo de las semis de la Súperliga de básquet local. Repasá lo sucedido.

Huracán Las Heras ratificó su gran presente y se metió en la final del torneo Apertura de básquet.

Huracán Las Heras ratificó su gran presente y se metió en la final del torneo Apertura de básquet.

 Por Martín Sebastián Colucci

El Club Atlético Huracán Las Heras ratificó su gran presente y se metió en la final del torneo Apertura de básquet. El conjunto dirigido por Gustavo Noria derrotó como visitante a la Asociación Deportiva Anzorena por 84 a 75 en la Catedral de la Sexta y ahora buscará el título frente a Godoy Cruz, en una serie al mejor de tres partidos que comenzará este viernes en Andes Talleres.

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La visita cerró el primer parcial arriba por 26 a 20 y aunque los dirigidos por Sebastián Figueredo lograron reaccionar antes del descanso para igualar las acciones en 44, la sensación era que el Globo tenía el encuentro bajo control.

Cada vez que el local insinuó una reacción apareció una respuesta visitante. Ya fuera con una buena defensa, una corrida rápida o un triple oportuno, Huracán siempre encontró la manera de mantener el dominio del juego.

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El tercer cuarto definió la historia

La diferencia real apareció después del entretiempo. Allí el equipo lasherino mostró su mejor versión y prácticamente liquidó la semifinal. Mientras a Anzorena no le salía nada, acumulaba pérdidas y fallaba lanzamientos importantes, Huracán Las Heras aprovechó cada error para ampliar la diferencia.

El parcial acumulado pasó del empate en 44 al contundente 68 a 52 con el que terminó el tercer cuarto. La ventaja llegó a ser de 18 puntos y reflejó lo que se veía dentro de la cancha. El local intentó reaccionar en los últimos minutos, pero nunca logró poner verdaderamente en riesgo una victoria visitante que ya parecía encaminada.

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Sow brilló y encontró grandes socios

La figura excluyente de la noche fue Idrissa Ousmane Sow, quien terminó con 25 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias, 6 faltas recibidas y una valoración de +29.

A su lado apareció una actuación enorme de Gabriel Rivero, muy cerca del triple-doble con 12 puntos, 8 rebotes y 9 asistencias, siendo además uno de los jugadores más determinantes en ambos costados de la cancha. También fue clave el aporte de Agustín Benito, autor de 19 puntos con una altísima efectividad desde el perímetro gracias a sus 5 triples convertidos en 7 intentos. En Anzorena, los máximos anotadores fueron Tomás Silveira con 18 puntos, Nicolás Aguilera con 15 y José Allub con 13.

Con autoridad, personalidad y un rendimiento colectivo que ilusiona, Huracán Las Heras dio otro paso firme en el campeonato. Ahora tendrá por delante el desafío más importante: enfrentar a Godoy Cruz en una final que definirá al nuevo campeón del básquet mendocino.

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La síntesis

Asociación Deportiva Anzorena (75): Nicolás Aguilera (15); Tomás Silveira (18); Franco Chiabotto (10); Manuel Puente (8) y José Azuaje (2) (FI). DT: Sebastian Figueredo.

Ingresos: Gianfranco Bontorno (2); José Allub (13); Federico Bonini (7) y Maximiliano Cañete (0).

Huracán Las Heras (84): Ramiro Méndez (2); Idrissa Ousmane Sow (25); Gabriel Rivero (12); Martín Irrutia (16) y Juan Ignacio Tizza (5) (FI). DT: Gustavo Noria.

Ingresos: Agustín Benito (19); Franco Minetti (3) y Juan Ignacio Gutiérrez (2).

Parciales: 20-26, 24-18, 8-24 y 23-16.

Tiros libres: Anzorena 21/26 – Huracán Las Heras 14/20

Cinco Faltas: Agustín Benito (H) y Martín Irrutia (H).

Jueces: Pablo Leyton - Ariel Rosas - Milagros Ceramitano.

Estadio: Anzorena.

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