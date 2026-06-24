24 de junio de 2026
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San Carlos

Los Tradicionales desembarcan en San Carlos con campeonatos al rojo vivo y varios líderes bajo presión

El departamento de San Carlos recibe una nueva fecha de las categorías Tradicionales de automovilismo. Repasá todos los detalles.

Los líderes de cada categoría llegan a San Carlos con el objetivo de defender la punta

Los líderes de cada categoría llegan a San Carlos con el objetivo de defender la punta

 Por Martín Sebastián Colucci

Los Tradicionales de Mendoza afrontarán este fin de semana la cuarta fecha de la temporada y lo harán en el autódromo de San Carlos, escenario de una jornada que puede resultar determinante para varios campeonatos. Luego de tres fechas disputadas, algunas categorías de automovilismo tienen líderes consolidados, mientras que otras muestran una lucha muy ajustada por la cima. El domingo por la mañana se vive lo mejor.

Más atrás aparecen Omar Comiso y Gustavo Fiochetta con 114, mientras que Marcelo Bonino suma 111 y Matías Alonso se mantiene expectante con 103. La fecha de San Carlos puede modificar completamente la parte alta de la tabla.

Tradicionales (2)

La Fórmula 1100 llega con 3 candidatos firmes y la Monomarca está a full

La lucha por el campeonato de la Fórmula 1100 también promete emociones. Alejandro Uribisci manda con 138 puntos, aunque Lito Rubio se mantiene muy cerca con 127. El tercer puesto es para Agustín Cassata con 117, por lo que cualquier error puede cambiar el orden del campeonato.

Más atrás aparecen Sebastián Caruso con 113 y Matías Morado con 107, todos con posibilidades matemáticas de seguir descontando.

En la Monomarca Fiat, el hombre a vencer es Santiago Yori. El puntero suma 153 unidades, aunque tiene muy cerca a Javier Mesas, que acumula 145. Completa el podio provisional Santi Damianti con 132 puntos.

Detrás aparecen Daniel Nodari con 104 y Lucas Yáñez con 103, manteniendo la presión sobre los puestos de privilegio.

Malizia domina el Grupo 3, Ramírez manda en TC Juniors y Gómez hace lo propio en Sport 4

Hasta el momento, el campeonato más sólido parece ser el del Grupo 3. Ayrton Malizia encabeza las posiciones con 169 puntos, sacándole una ventaja considerable a Juan Pablo Fama, que reúne 139. El tercer lugar pertenece a Joaquín Barison con 108, mientras que Silvio Imberti y Alberto Miguel Carrio completan los cinco primeros.

En el TC Juniors, Iván Ramírez llega como líder con 156 puntos, seguido por Agustín Conte con 127 y José Foquetti con 122.

Por su parte, en el Sport 4, el puntero es Diego Gómez con 158 unidades, escoltado por Tiago Carreras con 125, mientras que Federico Rodríguez ocupa la tercera posición con 90.

Tradicionales (2) (1)

Marcelo Vicente domina el TC Tradicional

La categoría principal tiene como líder a Marcelo Vicente, que acumula 110 puntos. Sus principales perseguidores son Juan Pablo Vicente con 65 y Rubén Vicente con 60, aunque todavía restan muchas fechas y cualquier resultado importante puede modificar el panorama.

Con campeonatos abiertos, candidatos al acecho y puntos fundamentales en juego, la visita de los Tradicionales a San Carlos promete convertirse en una de las jornadas más importantes de la temporada 2026.

El campeonato completo

Hacé click acá y repasá cómo viene el tablero en su totalidad y los pilotos que forman parte del pelot+on de los de arriba.

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