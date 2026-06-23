23 de junio de 2026
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Sitio Andino
San Carlos

San Carlos relevó su arbolado público y avanza con un plan de reforestación

El relevamiento en San Carlos incorpora datos sobre la ubicación, especie, tamaño y estado sanitario de los ejemplares.

El intendente de San Carlos Alejandro Morillas brindó detalles sobre el relevamiento del arbolado público.

El intendente de San Carlos Alejandro Morillas brindó detalles sobre el relevamiento del arbolado público.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de San Carlos presentó los resultados del Primer Censo Forestal Digital y Georreferenciado del departamento, una herramienta que permitirá mejorar la planificación, conservación y mantenimiento del arbolado público.

La presentación se realizó durante la jornada denominada “Uniendo Raíces: Ciencias, Gestión y Futuro del Arbolado en San Carlos”, que reunió a autoridades municipales, instituciones educativas, estudiantes, docentes y equipos técnicos.

Además, el Municipio firmó convenios de colaboración con la Dirección de Educación Superior de Mendoza y los Institutos de Educación Superior de San Carlos para avanzar en la implementación de un plan departamental de reforestación.

Qué información reúne el Censo Forestal de San Carlos

El relevamiento permitió identificar y georreferenciar los ejemplares arbóreos ubicados en distintos sectores del departamento.

La información recopilada incluye datos sobre la especie, el tamaño, la ubicación y el estado sanitario de cada árbol, además de diferentes variables del entorno urbano, como la presencia de veredas, luminarias, acequias y cañerías.

Estos datos permitirán optimizar la planificación de las tareas de mantenimiento, poda, reposición y forestación, de acuerdo con las características y necesidades de cada zona.

El censo fue desarrollado a través de un trabajo conjunto entre la Municipalidad de San Carlos y estudiantes de la Tecnicatura Superior en Agronomía de los institutos de Educación Superior del departamento. Los alumnos participaron en las tareas de campo, la recolección de datos y el posterior análisis de la información obtenida.

Convenios para impulsar la reforestación en San Carlos

Durante el encuentro se firmó un Convenio Marco de Colaboración Mutua entre la Municipalidad de San Carlos y la Dirección de Educación Superior de Mendoza.

También se rubricó un Acuerdo Específico de Cooperación con los institutos de Educación Superior 9-010 “Rosario Vera Peñaloza” y 9-015 “Valle de Uco”.

Los acuerdos tienen como principal objetivo avanzar en la implementación del Plan de Reforestación del Departamento de San Carlos, mediante el trabajo articulado entre el Municipio, los establecimientos educativos y sus comunidades académicas.

Una nueva ordenanza para proteger el arbolado público

En la jornada también se presentó un anteproyecto de ordenanza para actualizar la normativa vinculada al arbolado público. La propuesta fue elaborada a partir de los datos obtenidos mediante el censo y de los aportes realizados por estudiantes, docentes y equipos técnicos municipales.

El proyecto busca fortalecer las políticas de conservación, planificación forestal y desarrollo sostenible, estableciendo nuevas herramientas para proteger y ampliar el patrimonio arbóreo del departamento.

Con estas acciones, San Carlos reafirma su compromiso con el cuidado ambiental y la participación de las instituciones educativas en la construcción de políticas públicas, en un departamento históricamente reconocido como la Capital Provincial del Árbol.

Embed - De 7 mil árboles relevados en San Carlos, un 30% está en mal estado: el plan de reforestación

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