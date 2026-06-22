22 de junio de 2026
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San Carlos

Revuelo y confusión por la muerte de una menor en San Carlos: qué decidió la justicia

La justicia ya tiene su primera hipótesis sobre la muerte de una menor de edad en San Carlos. Qué pasará con sus padres.

La menor fue llevada al hospital Scaravelli pero lamentablemente falleció.

La menor fue llevada al hospital Scaravelli pero lamentablemente falleció.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
 Por Pablo Segura

La muerte de una menor de edad de 3 años en el departamento de San Carlos generó conmoción y derivó en una investigación judicial para determinar si la pequeña había sido víctima de algún tipo de violencia dentro de su entorno familiar, con sus padres como principales apuntados.

Sin embargo, los primeros estudios realizados sobre el cuerpo descartaron la hipótesis de un caso de maltrato infantil y orientaron la causa hacia un fallecimiento por causas naturales, por lo que ambos progenitores quedaron liberados sin ser imputados.

La investigación se inició luego del fallecimiento de la niña, ocurrido mientras era asistida médicamente. Debido a que no había quedado establecida de manera inmediata una causa clara de muerte en la documentación médica, la Justicia decidió intervenir de oficio y ordenó distintos estudios para determinar qué había ocurrido.

Menor de edad fallecida en San Carlos: ¿maltrato infantil?

De acuerdo con los primeros resultados incorporados al expediente, los estudios preliminares no detectaron lesiones traumáticas en el cuerpo de la pequeña (tanto internas como externas), como golpes o hematomas que pudieran estar relacionados con una agresión física. También se descartó la existencia de picaduras, como en un principio indicaban algunas versiones.

La Fiscalía aguardaba además otros análisis complementarios para confirmar el diagnóstico definitivo. En ese sentido, desde el Ministerio Público Fiscal ampliaron que se realizarán estudios anatomopatológicos a fin de determinar si cuestiones de salud previas podrían explicar las causas del deceso.

Ante esta situación, la investigación que inicialmente puso bajo análisis la responsabilidad de los padres comenzó a tomar otro rumbo.

El caso generó preocupación entre los vecinos de San Carlos, mientras la Justicia continúa recopilando pruebas para cerrar definitivamente las circunstancias que rodearon la muerte de la niña.

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