19 de junio de 2026
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Equinoterapia en Mendoza: buscan garantizar el acceso a los tratamientos

La Comisión de Salud Pública analiza tres expedientes vinculados a la equinoterapia y busca avanzar en un marco normativo para garantizar el acceso a estos tratamientos.

Equinoterapia, buscan que se a cubierta al 100% por prestadores.

Equinoterapia, buscan que se a cubierta al 100% por prestadores.

Actualmente, en el índice de la comisión hay tres expedientes relacionados con esta temática, que serán analizados en profundidad durante la semana para evaluar su viabilidad.

Qué es la equinoterapia y cuáles son sus beneficios

Durante el tratamiento de los proyectos, los legisladores pusieron sobre la mesa en qué consiste la actividad y cuáles son las prácticas que se desarrollan actualmente en Mendoza.

Además, repasaron los beneficios terapéuticos de esta disciplina, que utiliza el movimiento del caballo y el vínculo con el animal como parte de un abordaje interdisciplinario.

La equinoterapia puede contribuir al tratamiento y rehabilitación de personas con distintas patologías y discapacidades, entre ellas parálisis cerebral, trastornos del espectro autista, síndrome de Down, discapacidades motoras y sensoriales, trastornos de ansiedad y secuelas de traumas físicos o emocionales.

El acceso a los tratamientos, uno de los principales puntos de análisis

Uno de los aspectos centrales del debate fue la dificultad que enfrentan muchas familias para acceder y sostener estos tratamientos.

Según se planteó en la comisión, uno de los principales obstáculos está vinculado a la falta de cobertura por parte de obras sociales y empresas de medicina prepaga, lo que limita el acceso a la terapia para numerosas personas.

En ese sentido, los legisladores buscan avanzar en un marco normativo que garantice igualdad de oportunidades para quienes necesitan este tipo de abordajes terapéuticos.

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Los proyectos que se estudian en comisión

Uno de los expedientes en análisis pertenece al diputado de San Carlos Rolando Scanio (LUM). En sus fundamentos, el legislador sostiene que la equinoterapia constituye una herramienta terapéutica interdisciplinaria que puede aportar al tratamiento y rehabilitación de personas con diversas condiciones de salud.

Desde la Comisión de Salud Pública se acordó revisar la redacción final de los proyectos con el objetivo de avanzar en una propuesta viable.

La intención es evaluar la posibilidad de incorporar esta terapia con equinos dentro de las prestaciones médicas obligatorias, para ampliar el acceso y reducir las barreras económicas que hoy enfrentan las familias.

Continuará el análisis en la Legislatura

Los legisladores acordaron continuar con la evaluación de esta temática tanto en próximas reuniones de comisión como en espacios internos de trabajo.

El objetivo será avanzar en una normativa que permita ordenar la actividad, reconocer su valor terapéutico y garantizar mejores condiciones de acceso para quienes requieren este tipo de tratamientos.

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