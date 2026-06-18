18 de junio de 2026
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Sitio Andino
San Carlos

Una docente jubilada de San Carlos rifó su auto para poder pagar el juicio por la escritura de su casa

Una maestra jubilada de San Carlos conmovió al Valle de Uco con su historia. Tras un insólito conflicto legal por la escrituración de su lote, logró su objetivo. Conocé el resultado de la rifa.

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A continuación, repasamos las claves de un conflicto inmobiliario que conmovió a la comunidad del Valle de Uco y revelamos cuál fue el número que resultó ganador en la rifa.

Una permuta que derivó en batalla judicial

El calvario de la docente comenzó hace más de una década. Según relató la protagonista, en el año 2015 realizó una permuta de dos lotes ubicados en la Villa de San Carlos por otro terreno en la misma localidad. Confiada en el acuerdo de partes y con el paso del tiempo, destinó sus ahorros a la construcción de su casa en ese nuevo lugar.

Sin embargo, el sueño del techo propio se transformó en pesadilla al momento de legalizar la propiedad. Cuando María José intentó avanzar con los trámites de escrituración, el propietario original del loteo se negó rotundamente a concretar el traspaso legal. Esta sorpresiva negativa obligó a la jubilada a iniciar acciones legales urgentes.

El auto como única salida para sostener el juicio

Frente a los elevadísimos costos que implica un proceso judicial de esta magnitud en la provincia, los ingresos de su jubilación docente resultaron insuficientes. Para no abandonar la causa y regularizar la situación de su hogar, Bordón decidió organizar el sorteo de su propio vehículo.

Gracias a la solidaridad de los vecinos y la difusión del caso, la rifa fue un éxito. En esta edición te contamos cuál fue el número ganador del Clio 2015, en el marco de una situación habitacional que se ha vuelto cada vez más compleja, pero que ahora encuentra un respiro para la docente en su búsqueda de justicia.

Embed - ¡Y se fue el Clio! La docente jubilada sorteó su auto y pudo costear el juicio por su casa

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