Una docente jubilada de San Carlos rifó su auto para poder pagar el juicio por la escritura de su casa

La desesperación y la necesidad de defender el esfuerzo de toda una vida llevaron a María José Bordón , una docente jubilada oriunda de Tunuyán y radicada en San Carlos , a tomar una decisión drástica. Finalmente, la mujer logró sortear su automóvil Clio modelo 2015 con el objetivo de recaudar los fondos necesarios para afrontar un costoso juicio de escrituración y salvar su vivienda.

A continuación, repasamos las claves de un conflicto inmobiliario que conmovió a la comunidad del Valle de Uco y revelamos cuál fue el número que resultó ganador en la rifa.

El calvario de la docente comenzó hace más de una década. Según relató la protagonista, en el año 2015 realizó una permuta de dos lotes ubicados en la Villa de San Carlos por otro terreno en la misma localidad. Confiada en el acuerdo de partes y con el paso del tiempo, destinó sus ahorros a la construcción de su casa en ese nuevo lugar.

Sin embargo, el sueño del techo propio se transformó en pesadilla al momento de legalizar la propiedad. Cuando María José intentó avanzar con los trámites de escrituración, el propietario original del loteo se negó rotundamente a concretar el traspaso legal . Esta sorpresiva negativa obligó a la jubilada a iniciar acciones legales urgentes.

El auto como única salida para sostener el juicio

Frente a los elevadísimos costos que implica un proceso judicial de esta magnitud en la provincia, los ingresos de su jubilación docente resultaron insuficientes. Para no abandonar la causa y regularizar la situación de su hogar, Bordón decidió organizar el sorteo de su propio vehículo.

Gracias a la solidaridad de los vecinos y la difusión del caso, la rifa fue un éxito. En esta edición te contamos cuál fue el número ganador del Clio 2015, en el marco de una situación habitacional que se ha vuelto cada vez más compleja, pero que ahora encuentra un respiro para la docente en su búsqueda de justicia.