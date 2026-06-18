San Carlos firmó un convenio para concretar obras comunitarias y sanitarias en Capiz

El Municipio de San Carlos y la empresa Trancura Energía S.A. firmaron un convenio que permitirá concretar importantes obras para la comunidad de Capiz .

El proyecto contempla la construcción de un nuevo Salón de Usos Múltiples (SUM) , donde funcionará el Centro de Primera Infancia (CEPI) , la puesta en valor del actual playón deportivo y una obra de saneamiento largamente esperada por los vecinos.

El convenio firmado entre el municipio y Trancura Energía S.A. permitirá avanzar con infraestructura comunitaria, deportiva y sanitaria para el distrito de Capiz.

Una de las obras principales será la construcción de un nuevo SUM , que tendrá una superficie aproximada de 320 metros cuadrados y funcionará como un espacio de encuentro, contención y desarrollo de actividades para vecinos e instituciones.

Allí también funcionará el Centro de Primera Infancia (CEPI), ampliando las posibilidades de atención y acompañamiento para las familias de la zona.

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Cómo será el nuevo SUM de Capiz en San Carlos

El nuevo edificio contará con un salón principal destinado a reuniones, capacitaciones, eventos y actividades comunitarias. Además, dispondrá de cocina, sanitarios y espacios de apoyo, con el objetivo de brindar mayor comodidad y funcionalidad a quienes utilicen las instalaciones.

Desde el municipio destacaron que esta obra permitirá fortalecer la vida comunitaria del distrito y generar mejores condiciones para el desarrollo de propuestas sociales, educativas y culturales.

El playón deportivo será transformado en un polideportivo cerrado

Otro de los puntos centrales del proyecto será la puesta en valor del actual playón deportivo de Capiz, donde se construirá una cubierta de 620 metros cuadrados.

Con esta intervención, el espacio será transformado en un polideportivo cerrado, lo que permitirá realizar actividades recreativas, culturales y deportivas durante todo el año, sin depender de las condiciones climáticas.

La obra beneficiará a vecinos, instituciones y deportistas, generando un nuevo lugar de encuentro y participación para la comunidad.

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Una obra de saneamiento esperada durante más de 25 años

A estas mejoras se suma la construcción de una planta de saneamiento para el lecho percolador de los barrios de Capiz, destinada al tratamiento de los residuos generados en las viviendas.

Según destacaron desde el municipio, se trata de una obra esperada por la comunidad durante más de 25 años, que permitirá optimizar las condiciones sanitarias del distrito y contribuir al cuidado de la salud de los vecinos.

Esta intervención representa una respuesta concreta a una necesidad histórica de la localidad.

Alejandro Morillas destacó el acompañamiento de los vecinos

Durante el encuentro con la comunidad, el intendente Alejandro Morillas agradeció el acompañamiento a la gestión municipal y remarcó la importancia de comenzar a concretar obras para Capiz.

“Poder venir acá en este momento, con gente que está trabajando en este proyecto, me llena el alma y me da mucha alegría poder darles este tipo de anuncios”, expresó.

Además, el jefe comunal destacó su vínculo con la comunidad: “Conozco Capiz, lo he caminado, he estado al lado de ustedes muchos años y sé que hay cosas importantes para hacer acá. Es importante dar el puntapié inicial. Vamos a hacer mucho más, estamos pensando en su comunidad”.

Con estas obras, San Carlos avanza en una serie de mejoras destinadas a fortalecer la infraestructura social, deportiva y sanitaria de Capiz, generando nuevos espacios de encuentro y mejores condiciones de vida para sus vecinos.