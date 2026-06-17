Maipú Municipio lanzó la segunda etapa de Tu Tienda en Red para fortalecer el comercio digital

Maipú Municipio lanzó la segunda etapa de Tu Tienda en Red, una iniciativa que busca fortalecer el comercio digital en el departamento mediante nuevas herramientas de financiamiento, acompañamiento técnico y capacitación especializada.
La iniciativa es impulsada por Maipú Municipio junto a la Universidad Juan Agustín Maza y está orientada a emprendedores, comerciantes y pequeñas empresas locales.
Maipú Municipio lanzó la segunda etapa de Tu Tienda en Red, una iniciativa que busca fortalecer el comercio digital en el departamento mediante nuevas herramientas de financiamiento, acompañamiento técnico y capacitación especializada.
El programa es impulsado en articulación con la Universidad Juan Agustín Maza y está orientado a emprendedores, comerciantes y pequeñas empresas locales.
Esta nueva edición incorpora líneas de crédito destinadas al fortalecimiento y desarrollo de emprendimientos y comercios que utilizan herramientas de e-commerce.
El objetivo es facilitar inversiones que permitan mejorar la presencia digital de los negocios locales, optimizar procesos, profesionalizar sus estrategias y ampliar sus canales de venta. Las solicitudes podrán gestionarse a través del WhatsApp de la Dirección de Desarrollo Económico: 2617693470.
Tu Tienda en Red forma parte de las políticas de desarrollo económico impulsadas por la gestión del intendente Matías Stevanato, orientadas a promover la transformación digital del ecosistema comercial local.
La propuesta está dirigida tanto a quienes aún no comercializan por internet como a aquellos emprendedores y comercios que ya operan en entornos digitales y buscan profesionalizar su estrategia para escalar sus ventas.
De esta manera, el municipio apunta a acompañar a los negocios locales en un contexto donde la presencia online, la venta digital y la gestión comercial a través de plataformas se han vuelto herramientas clave para el crecimiento.
Otro de los ejes centrales de esta segunda etapa será la implementación de un sistema de mentorías personalizadas. A través de esta modalidad, los participantes recibirán acompañamiento técnico de estudiantes avanzados y docentes de las carreras de Publicidad, Marketing y Contabilidad de la Universidad Juan Agustín Maza.
Esta articulación permite trasladar conocimientos académicos a la práctica concreta de cada negocio, acompañando la creación y optimización de tiendas online, el desarrollo de estrategias comerciales y la mejora en la gestión de emprendimientos.
La jornada de lanzamiento, realizada el pasado sábado, incluyó además un ciclo de seminarios a cargo de docentes de la casa de estudios.
Durante el encuentro se brindaron capacitaciones sobre organización financiera básica para emprendedores y comercios y registro de marca, dos herramientas clave para fortalecer la administración, planificación y protección legal de los negocios locales.
Con esta nueva etapa, Maipú busca profundizar el acompañamiento al sector emprendedor y comercial, promoviendo la innovación, la capacitación y el acceso a herramientas concretas para crecer en el mundo digital.