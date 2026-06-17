Maipú Municipio lanzó la segunda etapa de Tu Tienda en Red para fortalecer el comercio digital

Maipú Municipio lanzó la segunda etapa de Tu Tienda en Red , una iniciativa que busca fortalecer el comercio digital en el departamento mediante nuevas herramientas de financiamiento, acompañamiento técnico y capacitación especializada.

El programa es impulsado en articulación con la Universidad Juan Agustín Maza y está orientado a emprendedores, comerciantes y pequeñas empresas locales.

Esta nueva edición incorpora líneas de crédito destinadas al fortalecimiento y desarrollo de emprendimientos y comercios que utilizan herramientas de e-commerce .

El objetivo es facilitar inversiones que permitan mejorar la presencia digital de los negocios locales, optimizar procesos, profesionalizar sus estrategias y ampliar sus canales de venta. Las solicitudes podrán gestionarse a través del WhatsApp de la Dirección de Desarrollo Económico : 2617693470 .

Una herramienta para fortalecer el comercio digital

Tu Tienda en Red forma parte de las políticas de desarrollo económico impulsadas por la gestión del intendente Matías Stevanato, orientadas a promover la transformación digital del ecosistema comercial local.

La propuesta está dirigida tanto a quienes aún no comercializan por internet como a aquellos emprendedores y comercios que ya operan en entornos digitales y buscan profesionalizar su estrategia para escalar sus ventas.

De esta manera, el municipio apunta a acompañar a los negocios locales en un contexto donde la presencia online, la venta digital y la gestión comercial a través de plataformas se han vuelto herramientas clave para el crecimiento.

Mentorías personalizadas junto a la Universidad Maza

Otro de los ejes centrales de esta segunda etapa será la implementación de un sistema de mentorías personalizadas. A través de esta modalidad, los participantes recibirán acompañamiento técnico de estudiantes avanzados y docentes de las carreras de Publicidad, Marketing y Contabilidad de la Universidad Juan Agustín Maza.

Esta articulación permite trasladar conocimientos académicos a la práctica concreta de cada negocio, acompañando la creación y optimización de tiendas online, el desarrollo de estrategias comerciales y la mejora en la gestión de emprendimientos.

Capacitaciones para emprendedores y comercios de Maipú Municipio

La jornada de lanzamiento, realizada el pasado sábado, incluyó además un ciclo de seminarios a cargo de docentes de la casa de estudios.

Durante el encuentro se brindaron capacitaciones sobre organización financiera básica para emprendedores y comercios y registro de marca, dos herramientas clave para fortalecer la administración, planificación y protección legal de los negocios locales.

Con esta nueva etapa, Maipú busca profundizar el acompañamiento al sector emprendedor y comercial, promoviendo la innovación, la capacitación y el acceso a herramientas concretas para crecer en el mundo digital.