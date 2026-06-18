18 de junio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: Argentina se prepara para Austria con una fórmula especial y una decisión clave de Scaloni

La Selección Nacional volvió a trabajar de cara al segundo partido ante Austria por el duro Mundial 2026. Repasá las novedades.

Argentina busca sumar tres puntos más en el exigente Mundial 2026.

Argentina busca sumar tres puntos más en el exigente Mundial 2026.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección Argentina regresó este miércoles a los entrenamientos en Kansas City tras el contundente triunfo por 3-0 ante Argelia en el debut del Mundial 2026. Con temperaturas cercanas a los 36 grados, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni priorizó la recuperación física de los titulares y recurrió a una novedosa tecnología para combatir el calor extremo antes del próximo compromiso frente a Austria.

Por qué Argentina utilizó chalecos refrigerantes en el entrenamiento

Argentina incorporó chalecos y botas refrigerantes para acelerar la recuperación física de los futbolistas y reducir el impacto del calor extremo durante la Copa del Mundo. La imagen sorprendió durante los primeros minutos abiertos a la prensa. Varios jugadores, entre ellos Cristian Romero y Lisandro Martínez, aparecieron utilizando los denominados chalecos refrigerantes, una herramienta cada vez más utilizada en el deporte de alto rendimiento.

El sistema funciona mediante compartimentos que contienen geles fríos capaces de disminuir la temperatura corporal. El objetivo es reducir la fatiga, favorecer la recuperación muscular y mejorar la capacidad de respuesta del organismo ante condiciones climáticas exigentes. La iniciativa no es exclusiva de Argentina. La Selección de España ya había implementado este método desde su llegada a Estados Unidos y ahora la Albiceleste decidió seguir el mismo camino.

Según explicó tiempo atrás Carlos Cruz, preparador físico del conjunto español, estos dispositivos ayudan a que los jugadores recuperen energía de manera más eficiente y puedan afrontar los partidos con mejores condiciones físicas.

Qué hizo Scaloni con los titulares tras la goleada ante Argelia

Los futbolistas que jugaron 45 minutos o más realizaron trabajos regenerativos y no participaron de la práctica intensa junto al resto del plantel. La decisión formó parte de la planificación habitual del cuerpo técnico luego de un encuentro de alta exigencia. El objetivo principal fue evitar sobrecargas físicas y administrar esfuerzos en una competencia que tendrá partidos cada pocos días.

Mientras los titulares trabajaban en tareas de recuperación, los jugadores que tuvieron pocos minutos o no sumaron participación frente a Argelia realizaron ejercicios con pelota, movimientos tácticos y trabajos específicos en espacios reducidos. El clima en la práctica fue distendido. Las cámaras pudieron registrar un plantel relajado, con sonrisas y confianza luego de una presentación que dejó muy buenas sensaciones tanto en el resultado como en el rendimiento colectivo.

La actuación de Lionel Messi, autor de los tres goles en el debut, sigue generando repercusiones y elevó las expectativas de cara a lo que viene.

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Qué necesita Argentina para clasificar frente a Austria

Si derrota a Austria en la segunda fecha, Argentina asegurará el primer puesto del Grupo J sin depender de otros resultados. El próximo compromiso de la Albiceleste será el lunes a las 14.00 (hora argentina) en el AT&T Stadium de Dallas, uno de los escenarios más importantes de esta Copa del Mundo.

El equipo de Scaloni llega fortalecido no solo por la victoria inicial sino también porque logró despejar varias dudas físicas que habían acompañado la preparación previa al torneo. Futbolistas como Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Emiliano Martínez y Julián Álvarez sumaron minutos y respondieron satisfactoriamente.

Además, el debut permitió romper una estadística que perseguía a los campeones vigentes en los últimos mundiales. Argentina logró comenzar con un triunfo la defensa del título obtenido en Qatar 2022, algo que no siempre consiguieron los campeones recientes. Austria aparece ahora como el siguiente desafío. Un rival que exigirá concentración, intensidad y eficacia, pero al que Argentina enfrentará con la tranquilidad que otorga haber comenzado el torneo con una actuación convincente.

La agenda de la Selección argentina en el Mundial 2026

El camino de la Selección hacia la cuarta estrella ya tiene fechas y rivales definidos. Estos son los partidos de la fase de grupos del Mundial, con horario de la Argentina:

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