La Municipalidad de Mendoza renueva uno de los gimnasios más utilizados de la Ciudad: qué obras están haciendo

El intendente Ulpiano Suarez supervisó el avance de las obras en el Gimnasio Municipal Nº1.

La Municipalidad de Mendoza avanza con una importante obra de remodelación en el Gimnasio Municipal N°1 , ubicado en la intersección de Sobremonte y Paso de los Andes. El intendente Ulpiano Suarez recorrió los trabajos que se ejecutan en el predio y destacó el impacto que tendrán para los más de 2.600 vecinos que utilizan diariamente las instalaciones deportivas y recreativas.

La intervención forma parte de un plan de mejora integral de la infraestructura deportiva municipal y apunta a modernizar sectores clave del edificio, especialmente aquellos vinculados a los servicios sanitarios y vestuarios . Según informaron desde la comuna, el objetivo es brindar espacios más cómodos, seguros y accesibles para quienes realizan actividades físicas en el lugar.

“Estamos haciendo una remodelación importante en el Gimnasio N°1, un trabajo muy esperado por los vecinos que vienen a hacer aquí actividades físicas y recreativas”, señaló el jefe comunal durante la recorrida. Entre las principales novedades, destacó la construcción de un nuevo bloque de duchas y cambiadores junto al natatorio, además de la remodelación de camarines y sanitarios.

Los trabajos contemplan la reubicación total de las instalaciones sanitarias y de las duchas, la renovación de cañerías, artefactos y sistemas de ventilación forzada. También incluyen nuevos revestimientos, pintura, mobiliario y la adecuación de espacios para personas con discapacidad. A esto se suma el reacondicionamiento de la sala de máquinas del complejo.

La intervención que se está llevando a cabo beneficiará a más de 2.600 usuarios que diariamente participan de actividades deportivas y recreativas en el espacio de Sobremonte y Paso de los Andes.

Ulpiano Suarez supervisó el avance de las obras en el Gimnasio Municipal Nº1

Desde el municipio explicaron que durante la ejecución de la obra se detectaron problemas estructurales y de humedad en los sanitarios existentes. Tras realizar estudios técnicos, se determinó que la mejor solución era trasladar los vestuarios y duchas a un sector cercano a la piscina para preservar la estructura original del edificio y optimizar el funcionamiento general del espacio.

Ulpiano Suarez supervisó el avance de las obras en el Gimnasio Municipal Nº1, pileta Ulpiano Suarez recorrió las tareas de remodelación que se están ejecutando en el Gimnasio Municipal Nº1. Foto: Municipalidad de Ciudad

Un gimnasio clave para la actividad deportiva de la Ciudad

El Gimnasio Municipal N°1 es uno de los centros deportivos más importantes de la capital mendocina. Durante los últimos años ya había sido objeto de diversas mejoras, tanto en el gimnasio de sobrecarga como en el natatorio, debido a la alta demanda de usuarios. Actualmente, miles de personas participan allí de actividades deportivas, recreativas y programas de promoción de la salud.

Ulpiano Suarez supervisó el avance de las obras en el Gimnasio Municipal Nº1 El objetivo es brindar a los usuarios instalaciones modernas, seguras y accesibles, adecuadas a las necesidades actuales de la comunidad deportiva. Foto: Municipalidad de Ciudad

Con esta nueva etapa de obras, la Ciudad busca consolidar la modernización de uno de sus principales espacios deportivos, mejorando la experiencia de vecinos, deportistas, adultos mayores y familias que concurren diariamente al establecimiento.