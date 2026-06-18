18 de junio de 2026
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Malargüe

Malargüe lanzó la Temporada Invernal con una propuesta que busca destacarse en Mendoza

Desde el EMAT destacan una temporada que combina nieve, promociones y actividades para toda la familia en Malargüe.

La nieve en las postales de Malargüe.

La nieve en las postales de Malargüe.

 Por Claudio Altamirano

Con una propuesta que busca ampliar la experiencia más allá de la nieve, Malargüe realizó el lanzamiento de la Temporada Turística Invernal 2026. La presentación fue impulsada por el sector público y privado reunido en el EMAT (Ente Mixto Asesor de Turismo), aprovechando el reciente fin de semana largo y una agenda de actividades.

La temporada invernal aparece como una de las actividades económicas para el sur mendocino y desde el sector turístico remarcan que este año la apuesta está puesta en mostrar una oferta integral que combine montaña, naturaleza, gastronomía, experiencias culturales y beneficios para quienes elijan el destino durante los próximos meses.

Embed - MALARGÜE: TEMPORADA INVERNAL 2026

Turismo de invierno en Malargüe

En diálogo con SITIO ANDINO, Alberto Albino, presidente de la Específica de Turismo de la Cámara de Comercio de Malargüe, sostuvo que el departamento “no es solamente nieve”, sino que cuenta con una amplia diversidad de propuestas capaces de atraer distintos perfiles de visitantes.

En ese sentido, destacó que si bien el esquí continúa siendo uno de los principales atractivos del invierno, especialmente por la cercanía con el complejo Las Leñas, Malargüe ofrece alternativas vinculadas al turismo de naturaleza, científico y gastronómico, aprovechando la amplitud territorial del departamento y la diversidad de paisajes que alberga en sus más de 41 mil kilómetros cuadrados.

Entre las novedades para esta temporada, Albino recordó la continuidad del convenio con Las Leñas, mediante el cual los turistas que se hospeden en establecimientos habilitados de la ciudad podrán acceder a descuentos del 50% en los medios de elevación, una herramienta que busca fortalecer la actividad y estimular la permanencia de visitantes.

Además, desde el EMAT ya trabajan en uno de los eventos centrales del calendario invernal, la Fiesta Provincial de la Nieve, prevista para el próximo 4 de julio.

Según adelantaron, esta edición tendrá un formato distinto. Las actividades comenzarán a las 10 de la mañana en la Plaza General San Martín con actuaciones de artistas, desfile de modas y distintas propuestas recreativas, en una jornada que se extenderá hasta aproximadamente las 18 y que buscará convertirse en una vidriera de la identidad turística y cultural de Malargüe.

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