17 de junio de 2026
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Walther Marcolini

Walther Marcolini: "El gasoducto es una obra estratégica para el Sur de Mendoza"

El exintendente de General Alvear, quien firmó el primer convenio para el inicio de la obra, participó de la inauguración y abogó por el diálogo para concretar este tipo de proyectos.

Marcolini, presente en la inauguración del gasoducto del Sur.

Marcolini, presente en la inauguración del gasoducto del Sur.

Foto: Prensa Municipalidad de San Rafael

Del evento participó uno de los dirigentes políticos que le estampó la firma al primer convenio celebrado con la Secretaría de Energía de la Nación, en noviembre de 2020: el exintendente de General Alvear, Walther Marcolini. El hoy senador provincial celebró la concreción de la obra y abogó por el diálogo político para llevar adelante proyectos transversales, como el finalizado este mediodía.

Esta es una obra estratégica para el Sur de Mendoza, en especial para nuestros dos departamentos (por Alvear y San Rafael). A mí me tocaron ocho años de gestión (2015 a 2023) sin poder hacer una sola conexión de gas domiciliario”, reflexionó el dirigente de extracción radical, para graficar la relevancia del gasoducto.

Embed - “UNA OBRA ESTRATÉGICA PARA EL SUR PROVINCIAL”

Asimismo, ponderó que la obra beneficiará no solo a los hogares de ambos municipios, sino también a la industria local. “Es fundamental para el crecimiento económico de nuestros departamentos”, sostuvo.

El gasoducto del Sur es fundamental para el crecimiento económico de nuestros departamentos El gasoducto del Sur es fundamental para el crecimiento económico de nuestros departamentos

Walther Marcolini y el largo recorrido hasta la concreción del gasoducto

El exjefe comunal hizo un racconto de los inconvenientes que atravesó la obra a lo largo de los años. Muchos de ellos precedentes a la rúbrica del convenio del cual formó parte, junto al exintendente de San Rafael Emir Félix, durante el gobierno de Alberto Fernández.

Walther Marcolini, Emir Félix, firma adenda gasoducto del Sur junio 2021
Walther Marcolini (derecha) y Emir F&eacute;lix (centro), durante la firma de la adenda por el gasoducto, en junio de 2021.

Walther Marcolini (derecha) y Emir Félix (centro), durante la firma de la adenda por el gasoducto, en junio de 2021.

“Siempre digo que el tema del gas es la historia de un país fallido. Cuando se rompieron los contratos en 2002 con la pesificación asimétrica, empezó la debacle a ver quién iba a hacer la obra. Lo importante es que la obra está”, sentenció.

En ese sentido, destacó que el gasoducto fue el resultado del diálogo entre distintos actores políticos que fijaron un objetivo común. “Es la única forma para que los pueblos puedan progresar”, razonó.

La política “arquitectónica” como motor del desarrollo regional

En cuanto a la polémica entre comunas por el financiamiento del tramo final de la obra, Marcolini evitó la controversia, pero llamó a destrabar el conflicto a través del diálogo, en línea con lo planteado por Omar Félix en su discurso.

Gasoducto San Rafael inauguración 17-06-26 (25)
Walther Marcolini, uno de los dirigentes políticos que participaron de la inauguración del gasoducto del Sur.

Walther Marcolini, uno de los dirigentes políticos que participaron de la inauguración del gasoducto del Sur.

“Hay dos formas de hacer política: política agonal, pateándose los tobillos todo el tiempo, con chicanas; o política arquitectónica, pensando grandes obras y trabajando en conjunto. Siempre habrá diferencias, pero todo se puede conversar y yo abogo por eso”, planteó.

En relación a ello, indicó que —en su rol de legislador— actualmente trabaja por el desarrollo ferroviario en el Sur provincial, a través del proyecto de tren trasandino entre San Rafael, General Alvear y Malargüe.

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