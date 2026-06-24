24 de junio de 2026
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Antonela Roccuzzo

Con fotos inéditas, Antonela Roccuzzo saludó a Lionel Messi en redes y se volvió viral

Antonela Roccuzzo celebró los 39 años de Lionel Messi con fotos retro de sus inicios en Rosario. El ida y vuelta de la pareja que conmovió a los fanáticos.

Con fotos inéditas, Antonela Roccuzzo saludó a Lionel Messi en redes y se volvió viral

Con fotos inéditas, Antonela Roccuzzo saludó a Lionel Messi en redes y se volvió viral

Por Sitio Andino Deportes

Este 24 de junio, el gran capitán de la Selección Argentina celebra sus 39 años en pleno Mundial 2026. En medio del furor, el saludo virtual más tierno llegó desde Instagram de la mano de Antonela Roccuzzo. La empresaria rosarina emocionó por completo a millones de seguidores con una dedicatoria romántica y nostálgica que repasa su hermosa historia de amor.

¿Cómo fue el romántico mensaje de Antonela Roccuzzo para Lionel Messi?

Alejada de los lujos, la empresaria rosarina eligió priorizar los momentos familiares en sus redes. Así, usó su perfil oficial de Instagram para demostrarle toda su admiración al gran líder del seleccionado nacional. Además, sumó fotos retro que causaron un furor inmediato entre los hinchas.

"Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Que seas muy feliz hoy y siempre. Nosotros ya tenemos todo porque te tenemos a vos", escribió la influencer. En pocos minutos, la publicación se volvió una tendencia global indiscutible. Sumó millones de reacciones de fanáticos en todo el planeta.

¿Cuál fue la emotiva respuesta del 10 desde la concentración?

Concentrado para el próximo partido, el astro se tomó un respiro para contestar el mensaje de su esposa. "Muchas gracias mi vida, y yo a ustedes. ¡¡Los amo!!", replicó muy cariñoso entre emojis de corazones el capitán de la Selección de Fútbol Argentina.

El saludo de Anto Roccuzzo a Lionel Messi

Sin embargo, el detalle que más llamó la atención de los hinchas fue el toque de nostalgia que sumó el futbolista. Al ver las postales de sus comienzos en Rosario, el jugador no pudo ocultar su asombro por el paso del tiempo. "Qué chiquitos éramos...", agregó conmovido por los recuerdos de la infancia.

Este nuevo aniversario encuentra al crack en un momento de madurez absoluta. Con la magia intacta, lidera a la Selección en otra cita mundialista con el sueño de hacer historia. Feliz cumpleaños, Lio. Por muchos más.

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