23 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Actor

Murió de forma atroz Paul Avery, el actor que dejó las pantallas para cuidar al amor de su vida

El actor de Superman Paul Avery murió a los 81 años junto a su esposa en un incendio en Nueva Jersey. Una tragedia que conmueve al mundo del cine.

Tragedia en Hollywood: murió un reconocido actor de Superman en un voraz incendio junto a su esposa

Tragedia en Hollywood: murió un reconocido actor de Superman en un voraz incendio junto a su esposa

Por Sitio Andino MuchoShow

El mundo del espectáculo se encuentra conmocionado tras conocerse la trágica muerte del actor Paul Avery, quien formó parte de la icónica película Superman (1978). Paul Avery, de 81 años, falleció junto a su esposa Sheila (77) luego de quedar atrapados en un feroz incendio que destruyó por completo su vivienda en la localidad de Blairstown, Nueva Jersey.

¿Quién era Paul Avery y qué papel tuvo en Superman?

Aunque su paso por la pantalla grande incluyó papeles de reparto, Avery quedó en la memoria colectiva por interpretar a un camarógrafo de televisión en el film de Superman protagonizado por Christopher Reeve. Sus hijos recordaron con orgullo que su participación, aunque breve, fue tan significativa que un fragmento de su escena llegó a emitirse en una ceremonia de los premios Oscar.

Además de su recordado paso por el cine de superhéroes, el actor brilló durante doce años en la mítica serie estadounidense All My Children, donde le dio vida a "Hughie", el barman del pub Foxy's. Su versatilidad artística lo llevó a filmar más de 300 anuncios comerciales y a producir obras de teatro en los exigentes circuitos de Nueva York y Los Ángeles.

Paul Avery en Superman 1978

¿Cómo se transformó la vida de este multifacético artista tras alejarse de la actuación?

Lejos de Hollywood, Avery demostró ser un verdadero trotamundos: fue veterano de la Guerra de Vietnam, piloto de helicóptero y se desempeñó con gran pasión como periodista y editor de medios gráficos locales en los Estados Unidos.

Junto a Sheila construyó una historia de amor que llevaba más de 42 años de complicidad. De hecho, en sus últimos años, el exactor de Superman había decidido retirarse por completo de la actividad pública para abocarse exclusivamente al cuidado de su esposa, quien en 2018 había sufrido un severo derrame cerebral.

Paul Avery, exactor de Superman

La repentina partida de Paul y Sheila Avery deja un vacío inmenso en su comunidad, donde eran profundamente respetados tanto por sus proyectos culturales como por su enorme compromiso social. Las autoridades locales mantienen abierta la investigación para determinar cuáles fueron las causas que originaron el trágico siniestro en la vivienda familiar.

Temas
Seguí leyendo

Un participante de Gran Hermano se burló de Messi y las redes no lo perdonaron

Final inesperado en Gran Hermano: así terminó el versus más tenso de la gala

Vuelos cancelados, valijas perdidas y apenas una hora de sueño: el "calvario" que atravesó la familia Tinelli

Joaquín Furriel: "Ni nadie es tan exitoso ni nadie es tan fracasado"

Cuándo es la gala de eliminación en Gran Hermano y quiénes están al borde de abandonar la casa

El crudo relato de maltrato infantil de dos participantes de Gran Hermano

Las encuestas empiezan a definir al próximo eliminado de Gran Hermano y hay un nombre que se repite

La inesperada ruptura que sacude a los fanáticos de Gran Hermano

Lee además
Arizu Vibras en Godoy Cruz: Javier Calamaro y Hilda Lizarazu protagonizarán dos noches de música

Arizu Vibras vuelve con una grilla de lujo: quiénes tocarán y cómo conseguir entradas
Florencia Peña llevará a la justicia a Nicolás Occhiato tras su abrupta salida de Luzu TV

La millonaria demanda que prepara Florencia Peña contra Nicolás Occhiato
LO QUE SE LEE AHORA
¿A quién se comió? Un participante de Gran Hermano apuntó contra Messi y generó repudio

Un participante de Gran Hermano se burló de Messi y las redes no lo perdonaron

Las Más Leídas

La Terminal de Ómnibus de Mendoza busca ampliar el perfil de usuarios que visitan diariamente la terminal.

Qué tendrá el nuevo sector de la Terminal de Mendoza que abre este miércoles

Éxodo en salud mental: profesionales de Mendoza migran a Chile en busca de mejores sueldos.

Crisis salarial: fuga de psicólogos de Mendoza hacia Chile

Carlos Arabel, la víctima del homicidio, fue asesinada a puñaladas. Tenía 35 años. 

Salvaje ataque a tiros al policía que custodiaba la casa de los acusados de un crimen

El SUTE votará en plenarios el aumento propuesto por el Gobierno.

Esta es la propuesta salarial para docentes y celadores, que el SUTE votará en plenarios

Frío extremo: cuáles fueron las zonas más gélidas de Mendoza, con hasta 8 grados bajo cero.

Mendoza, entre las provincias más frías del país