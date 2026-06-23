Murió de forma atroz Paul Avery, el actor que dejó las pantallas para cuidar al amor de su vida

Tragedia en Hollywood: murió un reconocido actor de Superman en un voraz incendio junto a su esposa

El mundo del espectáculo se encuentra conmocionado tras conocerse la trágica muerte del actor Paul Avery, quien formó parte de la icónica película Superman (1978). Paul Avery, de 81 años, falleció junto a su esposa Sheila (77) luego de quedar atrapados en un feroz incendio que destruyó por completo su vivienda en la localidad de Blairstown, Nueva Jersey.

Aunque su paso por la pantalla grande incluyó papeles de reparto, Avery quedó en la memoria colectiva por interpretar a un camarógrafo de televisión en el film de Superman protagonizado por Christopher Reeve. Sus hijos recordaron con orgullo que su participación, aunque breve, fue tan significativa que un fragmento de su escena llegó a emitirse en una ceremonia de los premios Oscar.

Además de su recordado paso por el cine de superhéroes, el actor brilló durante doce años en la mítica serie estadounidense All My Children, donde le dio vida a "Hughie", el barman del pub Foxy's. S u versatilidad artística lo llevó a filmar más de 300 anuncios comerciales y a producir obras de teatro en los exigentes circuitos de Nueva York y Los Ángeles.

¿Cómo se transformó la vida de este multifacético artista tras alejarse de la actuación?

Lejos de Hollywood, Avery demostró ser un verdadero trotamundos: fue veterano de la Guerra de Vietnam, piloto de helicóptero y se desempeñó con gran pasión como periodista y editor de medios gráficos locales en los Estados Unidos.

Junto a Sheila construyó una historia de amor que llevaba más de 42 años de complicidad. De hecho, en sus últimos años, el exactor de Superman había decidido retirarse por completo de la actividad pública para abocarse exclusivamente al cuidado de su esposa, quien en 2018 había sufrido un severo derrame cerebral.

Paul Avery, exactor de Superman

La repentina partida de Paul y Sheila Avery deja un vacío inmenso en su comunidad, donde eran profundamente respetados tanto por sus proyectos culturales como por su enorme compromiso social. Las autoridades locales mantienen abierta la investigación para determinar cuáles fueron las causas que originaron el trágico siniestro en la vivienda familiar.