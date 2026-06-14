14 de junio de 2026
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Nicolás Varrone

Nicolás Varrone sufrió con la estrategia en España, terminó 13° y se fue sin unidades de la Fórmula 2

El piloto argentino Nicolás Varrone llegó a meterse en el Top 5 del Gran Premio de España de la dura Fórmula 2. Repasá lo sucedido.

Nicolás Varrone tuvo un gran comienzo en el Gran Premio de España de Fórmula 2, aunque el desgaste de los neumáticos terminó complicando sus aspiraciones de sumar puntos.

Nicolás Varrone tuvo un gran comienzo en el Gran Premio de España de Fórmula 2, aunque el desgaste de los neumáticos terminó complicando sus aspiraciones de sumar puntos.

Por Sitio Andino Deportes

Nicolás Varrone finalizó 13° en el Gran Premio de España de Fórmula 2 y cerró un fin de semana sin sumar puntos para Van Amersfoort Racing. El piloto argentino había largado desde el sexto puesto, llegó a ubicarse dentro del Top 5 en las primeras vueltas y parecía encaminado a una buena cosecha en Barcelona, pero el desgaste de los neumáticos cambió por completo el panorama.

Durante buena parte del primer tramo de la prueba, Varrone se mantuvo dentro del Top 5, una situación que alimentaba la ilusión de conseguir un resultado importante en una categoría tan competitiva como la Fórmula 2.

El rendimiento del argentino era sólido y mostraba un ritmo que le permitía pelear mano a mano con varios de los candidatos a los puestos de vanguardia. Sin embargo, la estrategia elegida por Van Amersfoort Racing terminó marcando el rumbo de la carrera.

Por qué Varrone perdió terreno en Barcelona

La estrategia de neumáticos terminó perjudicando al piloto argentino. El equipo neerlandés decidió largar con neumáticos blandos, una apuesta que inicialmente parecía darle resultado a Varrone, ya que le permitió avanzar rápidamente y sostenerse en posiciones competitivas.

La parada en boxes llegó en la vuelta 14. A partir de allí, el argentino montó el compuesto duro con la intención de completar los 42 giros de la carrera sin volver a detenerse. Pero la apuesta no funcionó. Los neumáticos duros comenzaron a degradarse más rápido de lo esperado y el rendimiento del auto fue cayendo progresivamente. Con el correr de las vueltas, Varrone perdió ritmo, comenzó a ceder posiciones y quedó cada vez más lejos de la zona de puntos.

Finalmente, cruzó la bandera a cuadros en la 13ª posición, lejos de los diez primeros que lograron sumar unidades en el circuito de Barcelona.

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Quién ganó la carrera de Fórmula 2 en España

La victoria quedó en manos del brasileño Rafael Camara. El piloto de Invicta Racing se impuso en el Gran Premio de España y se quedó con un triunfo clave en la pelea por el campeonato. El podio fue completado por el búlgaro Nikola Tsolov, representante de Campos Racing, y el irlandés Alexander Dunne, de Rodin Motorsport.

Detrás de ellos finalizaron en zona de puntos el italiano Gabriele Mini, el neerlandés Laurens Van Hoepen, el sueco Dino Beganovic, el británico John Bennett, el mexicano Noel León, el indio Kush Maini y el polaco Roman Bilinski. La competencia también provocó cambios importantes en la lucha por el campeonato. Gracias a su segundo puesto, Nikola Tsolov alcanzó los 86 puntos y se convirtió en el nuevo líder de la temporada.

El piloto búlgaro ahora aventaja por apenas tres unidades a Gabriele Mini, en una pelea que promete mantenerse abierta durante las próximas fechas.

Cómo quedó Varrone y cuándo vuelve la Fórmula 2

El argentino se fue de Barcelona sin sumar puntos y buscará revancha en Austria. Más allá de la decepción por el resultado final, el rendimiento mostrado durante buena parte de la carrera dejó aspectos positivos para Nicolás Varrone, especialmente por su capacidad para mantenerse entre los protagonistas durante el primer stint.

La próxima presentación de la Fórmula 2 será dentro de dos fines de semana con el Gran Premio de Austria, donde el argentino intentará volver a meterse en la pelea por los puntos y recuperar terreno en la temporada.

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