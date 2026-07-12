Moto3: Marco Morelli rozó el podio en Alemania y Valentín Perrone abandonó tras una caída

Los dos representantes argentinos tuvieron una jornada con sensaciones opuestas en el Gran Premio de Alemania de Moto3.

Marco Morelli volvió a demostrar que atraviesa un gran momento en el Mundial de Moto3. El piloto argentino terminó cuarto en el Gran Premio de Alemania , disputado en Sachsenring , y se quedó a solo siete milésimas de subir al podio tras una intensa batalla hasta la última curva.

En el giro final protagonizó un apasionante duelo con el italiano Matteo Bertelle , quien logró imponerse por apenas siete milésimas de segundo , dejando al argentino en la cuarta posición .

Más allá de la frustración por quedarse tan cerca del podio, Morelli sumó puntos importantes y escaló hasta el cuarto puesto del campeonato , donde ahora acumula 115 unidades .

¡CASI PODIO ARGENTINO EN ALEMANIA! Marco Morelli estuvo a 7 MILÉSIMAS de quedar tercero en Sachsenring.



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Perrone sufrió una caída y debió abandonar

La suerte fue completamente distinta para Valentín Perrone, quien vio terminada su carrera de manera prematura.

El joven argentino quedó involucrado en un accidente múltiple durante la segunda vuelta, sufrió una caída y no pudo continuar en competencia.

Afortunadamente, Perrone no sufrió lesiones de gravedad y se encuentra en buenas condiciones físicas.

Un domingo con sensaciones encontradas para Argentina

El Gran Premio de Alemania dejó un balance dispar para los representantes nacionales. Morelli confirmó su crecimiento dentro de la categoría al volver a pelear por los primeros puestos, mientras que Perrone deberá dar vuelta rápidamente la página después de un abandono que le impidió sumar puntos.

La próxima cita del Mundial de Moto3 será tras el receso de mitad de temporada, cuando el campeonato retome la actividad en el histórico circuito de Silverstone, en Gran Bretaña.