San Rafael suma tecnología para facilitar denuncias con equipos digitales

Con el objetivo de que los vecinos de San Rafael cuenten con espacios ágiles, seguros y eficientes a la hora de requerir el servicio de justicia, el Ministerio Público Fiscal y el Municipio trabajan para instalar “Centros de Denuncias Web” en barrios y distritos.

Autoridades de la comuna mantuvieron una reunión con la Coordinadora del Ministerio Público Fiscal de Mendoza, doctora Andrea Chaves , para avanzar en el proyecto.

General Alvear Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino: todo lo que podrás vivir en una primera edición histórica

Con estos “tótems” se busca que -en caso de sufrir un delito - los vecinos, de las localidades más alejadas, cuenten con espacios accesibles para efectuar las denuncias en zonas cercanas a su residencia.

Por estos días se definirán los lugares de ubicación para que -en el corto plazo- pueda iniciar el proceso de instalación.

image

Como denunciar en San Rafael

En los Centros de Denuncia Web se pueden denunciar delitos de violencia de género, contra la integridad sexual, ataques a la propiedad (robos, hurtos), delitos económicos (como estafas), denuncias por paraderos, entre otros.

Los equipos trabajan de manera simple y rápida resguardando a la víctima. El denunciante se coloca frente a la pantalla y -al instante- se contactará con un ayudante fiscal en línea por medio de videollamada.

El personal lo guiará en la toma de la denuncia y -para cerrar- se debe colocar el pulgar derecho para ratificar la “conformidad”. Posteriormente, se enviará la constancia vía correo electrónico o WhatsApp.

Un tótem en el área de la mujer en San Rafael

A pedido del Municipio, el Ministerio Público Fiscal colocó uno de los tótems en la Coordinación de la Mujer y Género, ubicada en la esquina de calles Córdoba y Zapata.

El equipo estará operativo todos los días de 07.00 a 23.00 horas a fin de que las víctimas de delitos de género puedan radicar las denuncias en el lugar y sin necesidad de asistir a una dependencia policial.