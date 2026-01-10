10 de enero de 2026
{}
Torneos de golf con vista a la Cordillera: por qué Mendoza vive un boom silencioso

El golf mendocino crece con fuerza y se consolida con torneos únicos frente a la Cordillera. Rosario Dalera explica por qué la experiencia es única.

El golf mendocino está en expansión.

 Por Martín Sebastián Colucci

El golf de la provincia de Mendoza atraviesa un proceso de crecimiento sostenido, con mayor participación, más presencia femenina y una comunidad que se amplía año tras año. Los torneos de esta práctica con vista a la Cordillera se consolidaron como una experiencia distintiva que combina varios factores.

En ese marco, Rosario Dalera, jugadora mendocina, analizó el presente del golf en la provincia y explicó cómo se transformó la percepción del deporte, el impacto que tuvo la pandemia en su desarrollo y el rol social que hoy cumple el golf. Desde la vivencia en la cancha, el desafío personal de cada ronda y la apertura del deporte a nuevos públicos, su mirada permite comprender por qué el golf mendocino atraviesa uno de sus momentos más destacados.

El crecimiento del golf en Mendoza

Sobre el desarrollo del deporte en la provincia, Rosario Dalera explicó que “en este último tiempo, para ser más exacta por ahí hará cinco años, se ha incrementado mucho la cantidad de golfistas en Mendoza”, y señaló que la pandemia tuvo un rol clave en ese proceso.

“Al ser un deporte que se practica al aire libre y que no requiere contacto físico, siempre se siguió practicando, y eso incentivó a mucha gente que tenía un mínimo contacto con el golf a retomarlo”, dijo. En ese sentido, destacó especialmente el crecimiento del golf femenino: “Hoy en el Club de Campo somos un grupo de setenta, setenta y cinco mujeres que practicamos el deporte”.

Un deporte más cercano y accesible

Dalera remarcó que en los últimos años se rompió con ciertos prejuicios históricos alrededor del golf. “Se ha roto un poco el mito de que era un deporte sumamente elitista o costoso”, explicó.

En esa línea, detalló que “hoy se puede acceder a palos prestados o usados, y el driving del Club de Campo, por ejemplo, es de acceso público”, además de resaltar que “los clubes organizan torneos abiertos donde personas que no son socias también pueden participar”.

El momento que entusiasma al golf mendocino

Al referirse a lo que más la entusiasma del presente del golf local, Dalera puso el foco en la competencia femenina. “En la categoría damas hay dos equipos de Mendoza participando en Interclubes, que es un torneo nacional de gran trayectoria”, señaló.

Sobre ese punto, subrayó que “el Club de Campo tiene su equipo de damas en Primera, la mejor categoría del país, y el Golf Club Andino compite en Intermedia, lo que es un gran logro para la provincia”.

La experiencia de una jornada en la cancha

Dalera describió el golf como un desafío permanente. “Es un desafío constante con uno mismo, porque la pelota nunca te queda en la misma distancia ni en la misma posición”, explicó.

También habló de las emociones que se viven durante una ronda: “Pasás de una satisfacción enorme cuando el golpe sale como lo esperás, a bronca o frustración cuando no te sale”. Para graficarlo, utilizó una comparación habitual en sus charlas: “Es como estar parado en una baldosa y querer hacer picar la pelota a una cuadra y media, en otra baldosa determinada”.

Qué tiene el golf para atrapar incluso a quienes no juegan

Para Dalera, la esencia del golf está en el desafío técnico y mental. “Es ese desafío constante de querer mejorar el golpe, la técnica, bajar el hándicap y dominar una pelota con un palo”, afirmó.

Y agregó: “Tener un palo en la mano y querer hacer picar una pelota a cien, doscientos o trescientos metros es una locura”, más aún cuando entran en juego factores como el viento o la humedad.

Disfrutar del golf sin competir

Aunque se define como competitiva, Dalera aclaró que el golf se disfruta más allá del resultado. “En lo personal disfruto mucho competir y entrenar con un objetivo, pero el golf se disfruta muchísimo sin competir”, dijo.

“Desde estar en la zona de práctica hasta jugar un torneo de un sponsor cualquiera con amigas, todo se disfruta”, agregó.

Valores que trascienden la cancha

Dalera destacó que el golf transmite valores particulares. “Es un deporte con mucha etiqueta, caballerosidad y respeto”, explicó, y aclaró que eso va más allá de la vestimenta.

“Tiene que ver con el comportamiento: no moverse cuando otro juega, estar en silencio, rastrillar un búnker si te caés para que el próximo lo encuentre en condiciones”, detalló.

El golf como deporte y espacio social

La jugadora mendocina remarcó el costado social del golf. “Si bien soy muy competitiva, gran parte de la sociedad disfruta mucho el post golf”, señaló.

En ese sentido, explicó que “el tercer tiempo es fundamental, quedarse tomando algo, compartiendo; en el golf le decimos el hoyo nueve”.

El golf y la honestidad personal

Dalera subrayó un rasgo distintivo del deporte: “En el golf uno es su propio árbitro”, afirmó.

“Hay reglas que muchas veces son imperceptibles y es uno mismo quien tiene que denunciar cuando rompe una regla, aunque nadie más se dé cuenta”, explicó, destacando el valor de la honestidad.

La invitación a quienes nunca jugaron

Para cerrar, Dalera dejó un mensaje claro para quienes no conocen el golf. “Que se animen, porque es un deporte de desafío constante con uno mismo y muy entretenido”, dijo. Y concluyó: “No se van a arrepentir”.

