Pymes mendocinas lograron exportaciones por bienes y servicios con apoyo de Ágil NEX

Ágil NEX , el programa de internacionalización de empresas de Fundación ProMendoza , dio a conocer los resultados alcanzados en los últimos doce meses. Es importante aclarar que el 45 % de las pymes que se inscribieron en el programa exportaron en menos de un año de haberlo finalizado. El informe anual también destaca un crecimiento sostenido en la inserción internacional de pymes mendocinas que lograron consolidar negocios en mercados estratégicos y avanzar en procesos comerciales clave.

Durante este período, las empresas participantes concretaron exportaciones equivalentes a 4,8 contenedores de bienes, incluyendo vinos fraccionados y a granel, frutos secos y frutas deshidratadas, además de USD 8.623 en hardware y servicios tecnológicos.

El acompañamiento técnico del programa fue especialmente valorado por las empresas. Moira Mussé, de Finca Mussé, expresó: “Quiero agradecer especialmente al equipo de trabajo. Yo creía que nadie podía comprometerse con mi marca como lo hago yo, pero durante el programa me demostraron todo lo contrario: se pusieron la camiseta, les importó genuinamente que el proyecto creciera y que nos vaya bien. Eso fue muy valioso para mí y marcó una diferencia” .

Por su parte, Gianina Bianchi, de Secretos del Monte, destacó el rol del consultor asignado: “En el día a día, se acumulan muchas cosas y ahí es clave tener un consultor Ágil NEX que ordene, haga seguimiento y te enfoque en el proceso. El consultor Martín Fuentes se arremangó: realizó un análisis de mercado, iniciamos un procedimiento formal con el Senasa, actualizamos la lista de precios de exportación, priorizamos la oferta exportable, identificamos ferias, conectamos con freight forwarders y agentes de aduana, ajustamos los costos de envío de muestras y coordinamos un viaje de negocios a Chile”.

Principales resultados de la Pymes mendocinas en el exterior

Entre los principales resultados del año se destaca el desempeño de Wara GPS, que concretó exportaciones de equipos de geolocalización a Uruguay y Colombia por USD 8.623, incluyendo hardware y servicios vinculados a plataformas de seguimiento satelital.

En el sector de alimentos, Yashar realizó envíos de ciruela, durazno y tomate deshidratado a Uruguay, completando siete pallets en dos operaciones distribuidas entre junio y septiembre de 2025. A su vez, South Valley consolidó su posicionamiento en Brasil con la exportación de 2,3 contenedores de ciruela deshidratada entre marzo y julio de 2025.

El sector vitivinícola tuvo una performance destacada. Rivero Casa de Vinos exportó un flexitank de vino a granel al Reino Unido y un pallet de vino fraccionado a Brasil, este último mediante un contacto establecido durante la Ronda de las Américas con el importador Vitor Figuereido y la coordinación de Gaetano Aguilera Prisco. Selada Wines y Piegrande Wines también lograron avanzar en el mercado mexicano con envíos de un pallet y medio pallet de vino fraccionado respectivamente, ambos destinados al importador Flavio Servitje, también surgidos de la misma ronda de negocios.

En la industria de frutos secos, La Pascua Fruits concretó exportaciones a Brasil en agosto de 2025, enviando nuez mariposa y nuez cuartos mediante una operación nuevamente coordinada con el importador Vitor Figuereido.

DEOS avanzó hacia Brasil con el envío de dos pallets de vino fraccionado, en una operación articulada con la Cámara de Exportadores de la Región Metropolitana de Buenos Aires (CEMBRA) y dos pallets de vino fraccionado a Francia.

El balance anual de Ágil NEX refleja el impacto positivo del acompañamiento técnico y comercial del programa, que continúa fortaleciendo la competitividad internacional de las pymes mendocinas. Los resultados consolidan su rol como herramienta clave para profesionalizar, ordenar y acelerar los procesos de internacionalización, contribuyendo a la diversificación de mercados y al desarrollo exportador de la provincia.