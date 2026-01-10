Complemento Leche del Plan 1000 días: cuánto y cuándo cobro en enero 2026

Por Juan Pablo Strappazzon







El Complemento Leche del Plan 1000 Días es un beneficio otorgado por la Anses a las titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, siempre que cumplan con ciertos requisitos. Te contamos cuánto vas a cobrar y cuándo se paga en el mes de enero.

Todo lo que tenés que saber sobre el cobro del Complemento Leche en enero 2026 Según la información de Anses, el Complemento Leche del Plan 1000 Días es una ayuda alimentaria destinada a asegurar el desarrollo saludable de las personas gestantes y sus hijos e hijas hasta los 3 años de edad.

Con la última actualización, el monto para enero es de $47.341 por cada menor. En general, este beneficio se paga en la misma fecha que la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo. Es importante tener en cuenta que el calendario de pagos se organiza según la terminación del número de documento.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo Documentos terminados en 0: 9 de enero

Documentos terminados en 1: 12 de enero

Documentos terminados en 2: 13 de enero

Documentos terminados en 3: 14 de enero

Documentos terminados en 4: 15 de enero

Documentos terminados en 5: 16 de enero

Documentos terminados en 6: 19 de enero

Documentos terminados en 7: 20 de enero

Documentos terminados en 8: 21 de enero

Documentos terminados en 9: 22 de enero Asignación por Embarazo Documentos terminados en 0: 12 de enero

Documentos terminados en 1: 13 de enero

Documentos terminados en 2: 14 de enero

Documentos terminados en 3: 15 de enero

Documentos terminados en 4: 16 de enero

Documentos terminados en 5: 19 de enero

Documentos terminados en 6: 20 de enero

Documentos terminados en 7: 21 de enero

Documentos terminados en 8: 22 de enero

Documentos terminados en 9: 23 de enero Si querés conocer el calendario de pagos completo de enero, ingresá aquí y accedé a toda la información actualizada sobre fechas, montos y beneficios correspondientes.