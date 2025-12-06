Empleados de comercio lograron un pago extra: de cuánto será.

Por Sitio Andino Economía







Los empleados de comercio percibirán un adicional no remunerativo de $100.000 entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, según lo establecido en la última revisión paritaria acordada entre las cámaras empresariales y la FAECyS.

Cómo se compone la suma fija mensual Tras la firma del acuerdo, los trabajadores recibirán una suma fija de $60.000, de carácter no remunerativo ni acumulativo, que se sumará a los $40.000 ya pactados, durante los próximos cuatro meses. También se definió que el bono de $60.000 se integrará a los salarios básicos en abril de 2026, sin actualización de escalas en esta instancia.

Las partes resolvieron otorgar un extra de $60.000, bajo la Ley 24.241, que será abonado en diciembre, enero, febrero y marzo. “Este importe se cancela mensualmente en cada uno de los períodos señalados, salvo el correspondiente a marzo de 2026, que se incorporará al salario básico en abril”, indicaron a la Agencia Noticias Argentinas.

Se mantiene el adicional de $40.000 hasta marzo Además, se resolvió mantener vigente hasta marzo de 2026 la suma fija no remunerativa de $40.000, acordada el 26 de junio de 2025, bajo las mismas condiciones ya establecidas. De esta manera, el personal recibirá un total de $100.000 en extras no remunerativos.

Qué pasará con las paritarias en marzo El acuerdo también incorpora el compromiso del gremio y las entidades empresariales de reunirse nuevamente en marzo para revisar escalas salariales, sumas fijas y porcentajes, según la evolución económica. Por último, el pacto deberá ser homologado por la Secretaría de Trabajo de la Nación, paso indispensable para su plena implementación.

