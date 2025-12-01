Argentina tiene los juguetes más caros de la región: cómo se proyectan los precios para Navidad

Los juguetes del país son los más caros de la región , y la diferencia de precios con los países vecinos es marcadamente elevada . Por ejemplo, un muñeco transformable —mismo modelo de una franquicia internacional— cuesta en Argentina $60.000 , mientras que en México vale $15.000 ( 75% más barato ) y en Brasil y Chile se consigue por $20.000 ( 67% más barato ).

Esta situación llevó al Gobierno nacional a anunciar una reducción de aranceles de importación —del 35% al 20% — para 14 categorías de juguetes , como triciclos , muñecos , patinetas y bloques de construcción , con el objetivo de aumentar la competencia y forzar una baja en los elevados precios locales .

La medida llega a pocas semanas de Navidad y Reyes Magos , fechas en las que la venta de juguetes es fundamental. El objetivo es alinear los valores al nivel del Mercosur para dinamizar el mercado e incrementar la oferta disponible en el país.

En el caso de los bloques de construcción , un set que en Argentina se ofrece a $50.000 puede conseguirse por $25.000 en Chile y México , una brecha del 50% .

En Argentina los precios de los juguetes son 75% más caro que en la región

Las muñecas también muestran fuertes distorsiones: el mismo producto que aquí cuesta $50.000, en Brasil se consigue por $35.000, equivalente a un 30% menos.

Finalmente, los patines infantiles, que en el mercado local valen $87.000, pueden encontrarse a $50.000 en otros países de la región, una diferencia del 42,5%.

Con esta rebaja arancelaria, el Gobierno espera que una mayor presencia de productos importados genere presión competitiva y contribuya a moderar los precios antes de las compras de fin de año/ Ámbito Financiero