Argentina tiene los juguetes más caros de la región: cómo se proyectan los precios para Navidad

Los juguetes del país son los más caros de la región, y la diferencia de precios con los países vecinos es marcadamente elevada. Por ejemplo, un muñeco transformable —mismo modelo de una franquicia internacional— cuesta en Argentina $60.000, mientras que en México vale $15.000 (75% más barato) y en Brasil y Chile se consigue por $20.000 (67% más barato).
Esta situación llevó al Gobierno nacional a anunciar una reducción de aranceles de importación —del 35% al 20%— para 14 categorías de juguetes, como triciclos, muñecos, patinetas y bloques de construcción, con el objetivo de aumentar la competencia y forzar una baja en los elevados precios locales.
La medida llega a pocas semanas de Navidad y Reyes Magos, fechas en las que la venta de juguetes es fundamental. El objetivo es alinear los valores al nivel del Mercosur para dinamizar el mercado e incrementar la oferta disponible en el país.
Qué precios tienen los juguetes en Argentina y la región
En el caso de los bloques de construcción, un set que en Argentina se ofrece a $50.000 puede conseguirse por $25.000 en Chile y México, una brecha del 50%.
Las muñecas también muestran fuertes distorsiones: el mismo producto que aquí cuesta $50.000, en Brasil se consigue por $35.000, equivalente a un 30% menos.
Finalmente, los patines infantiles, que en el mercado local valen $87.000, pueden encontrarse a $50.000 en otros países de la región, una diferencia del 42,5%.
Con esta rebaja arancelaria, el Gobierno espera que una mayor presencia de productos importados genere presión competitiva y contribuya a moderar los precios antes de las compras de fin de año/ Ámbito Financiero