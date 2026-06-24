Las Heras gestionó más de $580 millones para fortalecer proyectos productivos

El Municipio de Las Heras llevó adelante una Jornada de Financiamiento destinada a acercar herramientas crediticias y asesoramiento personalizado a emprendedores, comerciantes, pymes y empresarios del departamento.

La actividad fue organizada por la Secretaría de Desarrollo Económico e Innovación Tecnológica y se desarrolló en la Sala Cultural Malvinas Argentinas , con una amplia convocatoria de representantes del sector productivo local.

Durante el encuentro, los asistentes pudieron conocer de manera directa las principales líneas de crédito vigentes en los sistemas financiero nacional, provincial y privado. Las alternativas abarcaron desde fondos para capital de trabajo hasta herramientas destinadas a inversiones y proyectos de expansión.

El intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti , destacó que uno de los objetivos de la iniciativa es reducir las dificultades que enfrentan los pequeños y medianos actores económicos al momento de buscar financiamiento.

“Este tipo de jornadas son una apuesta concreta de nuestra gestión por el desarrollo productivo de Las Heras. Sabemos que uno de los mayores obstáculos que enfrentan nuestros emprendedores y comerciantes es el acceso al financiamiento”, expresó.

“Por eso trabajamos para que el Estado municipal sea el puente entre quienes tienen un proyecto y las herramientas que necesitan para hacerlo crecer”, agregó el jefe comunal.

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Las Heras gestionó más de $580 millones en financiamiento

La actividad buscó generar una vinculación directa entre los actores productivos y las instituciones financieras. A lo largo de la jornada, cada entidad presentó sus líneas disponibles, las condiciones de acceso y los mecanismos necesarios para iniciar las gestiones.

Además, los participantes recibieron orientación personalizada de acuerdo con las características, necesidades y escalas de sus proyectos.

Desde la Municipalidad informaron que, por medio del Área de Desarrollo Estratégico y Financiamiento, se gestionaron más de $580 millones en líneas de crédito destinadas a fortalecer emprendimientos, comercios, pymes y asociaciones civiles del departamento.

Entre las organizaciones beneficiadas se encuentran el Club Cementista, Cerrajería Carlos y Oropel, que accedieron a herramientas orientadas a impulsar inversiones, mejorar su capacidad operativa y acompañar su crecimiento.

Bancos y organismos presentaron sus líneas de crédito

La jornada contó con la participación de representantes del Banco de la Nación Argentina, Banco Ciudad, Banco Supervielle y Banco Santander.

También estuvieron presentes Franquicias que Crecen, el Consejo Federal de Inversiones (CFI), Portafolio S.A., Garantizar SGR, Cuyo Aval SGR y el Gobierno de Mendoza.

La diversidad de instituciones permitió abordar distintas necesidades financieras, desde la adquisición de insumos y capital de trabajo hasta inversiones destinadas a ampliar emprendimientos y proyectos productivos.

La propuesta, que tuvo inscripción gratuita, forma parte de las acciones municipales destinadas a fortalecer el entramado productivo y promover la generación de empleo en Las Heras.

“Queremos que cada familia que emprende en Las Heras tenga las mismas oportunidades que cualquier empresa grande, y jornadas como esta son un paso fundamental en ese camino”, concluyó Lo Presti.