Las Heras: estaba prófugo por violencia de género y cayó tras un control en la calle

Un hombre que permanecía prófugo en una causa de violencia de género fue detenido en Las Heras durante un control de rutina realizado por efectivos de la Policía de Mendoza, por lo que ahora quedó a disposición de la fiscalía interviniente, donde definirán si es enviado a la penitenciaría.

El procedimiento se concretó en el marco de los patrullajes preventivos que se desarrollan en distintos sectores del departamento y permitió poner al sospechoso a disposición de la Justicia. La información fue difundida por el Ministerio de Seguridad y Justicia provincial.

Según indicaron fuentes oficiales, el sujeto fue identificado por personal policial mientras realizaba controles preventivos en la vía pública . Al verificar sus antecedentes en los sistemas informáticos, los efectivos constataron que registraba un pedido de captura vigente relacionado con una causa de violencia de género, por lo que fue inmediatamente aprehendido.

La detención se produjo durante uno de los operativos de prevención que la Policía de Mendoza lleva adelante diariamente para reforzar la seguridad y detectar personas con medidas judiciales pendientes. Tras la confirmación del requerimiento judicial, el hombre fue trasladado a la dependencia correspondiente para continuar con las actuaciones de rigor.

moto secuestro La moto incautada en otro de los operativos realizados en Las Heras.

El procedimiento formó parte de una serie de intervenciones realizadas por la Unidad de Acción Preventiva (UAP) en distintos puntos de Las Heras. Además de la captura del prófugo, los uniformados lograron recuperar una motocicleta que registraba un pedido de secuestro por robo.

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron que estos operativos permiten detectar vehículos con medidas judiciales vigentes, recuperar bienes sustraídos y localizar personas buscadas por la Justicia. Las acciones son coordinadas con el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) y se desarrollan de manera permanente en el Gran Mendoza.

Las autoridades remarcaron que los controles preventivos continúan siendo una herramienta clave para la prevención del delito y el cumplimiento de órdenes judiciales, especialmente en casos vinculados a violencia de género, donde la localización de personas requeridas resulta fundamental para el avance de las investigaciones y la protección de las víctimas.