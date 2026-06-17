17 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Las Heras

Las Heras: estaba prófugo por violencia de género y cayó tras un control en la calle

Un hombre que tenía pedido de captura por violencia de género fue detenido tras un control de rutina en Las Heras.

El acusado quedó a disposición de la justicia.&nbsp;

El acusado quedó a disposición de la justicia. 

Foto: Ministerio de Seguridad
Por Sitio Andino Policiales

Un hombre que permanecía prófugo en una causa de violencia de género fue detenido en Las Heras durante un control de rutina realizado por efectivos de la Policía de Mendoza, por lo que ahora quedó a disposición de la fiscalía interviniente, donde definirán si es enviado a la penitenciaría.

El procedimiento se concretó en el marco de los patrullajes preventivos que se desarrollan en distintos sectores del departamento y permitió poner al sospechoso a disposición de la Justicia. La información fue difundida por el Ministerio de Seguridad y Justicia provincial.

Según indicaron fuentes oficiales, el sujeto fue identificado por personal policial mientras realizaba controles preventivos en la vía pública. Al verificar sus antecedentes en los sistemas informáticos, los efectivos constataron que registraba un pedido de captura vigente relacionado con una causa de violencia de género, por lo que fue inmediatamente aprehendido.

Cómo fue el operativo de la Policía de Mendoza en Las Heras

La detención se produjo durante uno de los operativos de prevención que la Policía de Mendoza lleva adelante diariamente para reforzar la seguridad y detectar personas con medidas judiciales pendientes. Tras la confirmación del requerimiento judicial, el hombre fue trasladado a la dependencia correspondiente para continuar con las actuaciones de rigor.

moto secuestro
La moto incautada en otro de los operativos realizados en Las Heras.

La moto incautada en otro de los operativos realizados en Las Heras.

El procedimiento formó parte de una serie de intervenciones realizadas por la Unidad de Acción Preventiva (UAP) en distintos puntos de Las Heras. Además de la captura del prófugo, los uniformados lograron recuperar una motocicleta que registraba un pedido de secuestro por robo.

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron que estos operativos permiten detectar vehículos con medidas judiciales vigentes, recuperar bienes sustraídos y localizar personas buscadas por la Justicia. Las acciones son coordinadas con el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) y se desarrollan de manera permanente en el Gran Mendoza.

Las autoridades remarcaron que los controles preventivos continúan siendo una herramienta clave para la prevención del delito y el cumplimiento de órdenes judiciales, especialmente en casos vinculados a violencia de género, donde la localización de personas requeridas resulta fundamental para el avance de las investigaciones y la protección de las víctimas.

Temas
Seguí leyendo

Importante golpe al abigeato: decomisaron 850 kilos de carne

De San Martín a Pablo Chacón: el curioso álbum de figuritas de Las Heras

Manejaba una moto robada y tenía cocaína: intentó escapar pero lo atraparon

Intentó escapar de la Policía pero terminó detenido por un homicidio en Las Heras

Nuevo registro de cámaras: qué datos deberán aportar los vecinos

El dramático desenlace de una discusión de pareja en pleno centro de Mendoza

Publicó un poni en Facebook y terminó detenido durante un allanamiento: el motivo

Admitió los abusos a alumnas en una escuela de San Rafael y fue condenado

Lee además
Tormo recuperó la libertad, pero sigue sujeto al proceso.

Cambio de calificación: liberaron al acusado de atropellar y matar a jubilado en Las Heras
Apareció Isabella Eileen Natale Bolado, la adolescente que era buscada en Las Heras

Apareció Isabella Eileen Natale Bolado, la adolescente que era buscada en Las Heras
LO QUE SE LEE AHORA
El hecho ocurrió en una playa de estacionamiento

El dramático desenlace de una discusión de pareja en pleno centro de Mendoza

Las Más Leídas

Mundial 2026, en vivo: Inglaterra le gana a Croacia con un penal repetido de Harry Kane EN VIVO

Mundial 2026, en vivo: Inglaterra le gana a Croacia con un penal repetido de Harry Kane

El hecho ocurrió en una playa de estacionamiento

El dramático desenlace de una discusión de pareja en pleno centro de Mendoza

El entrenador de Argelia reconoció la superioridad de Argentina y dedicó elogios al autor de los tres goles del partido por el debut del Mundial 2026.  

Mundial 2026: el DT de Argelia se rindió ante Messi luego de la paliza de la Scaloneta

Lionel Scaloni valoró la victoria de la Selección argentina en el debut del Mundial 2026.

Lionel Scaloni frenó la euforia tras el show de Messi

Tormo recuperó la libertad, pero sigue sujeto al proceso.

Cambio de calificación: liberaron al acusado de atropellar y matar a jubilado en Las Heras