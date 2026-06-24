El Municipio de Tunuyán intensificó el mantenimiento de los espacios públicos

El Municipio de Tunuyán continúa realizando trabajos de mantenimiento, reparación y puesta en valor de las plazas del casco céntrico y de los diferentes distritos del departamento.
Tunuyán cuenta con 33 plazas en el casco céntrico, además de los espacios ubicados en los distintos distritos.
El Municipio de Tunuyán continúa realizando trabajos de mantenimiento, reparación y puesta en valor de las plazas del casco céntrico y de los diferentes distritos del departamento.
Las intervenciones, ejecutadas por la Dirección de Espacios Verdes, buscan recuperar los elementos dañados como consecuencia de hechos de vandalismo, robos y falta de cuidado de las instalaciones destinadas al disfrute de la comunidad.
Actualmente, la zona céntrica de Tunuyán cuenta con 33 plazas, a las que se suman los espacios verdes ubicados en los distritos. Cada día, estos lugares reciben a niños, jóvenes, familias y vecinos que los utilizan para encontrarse, realizar actividades recreativas y disfrutar al aire libre.
Las tareas desarrolladas por el Municipio incluyen la pintura de juegos infantiles, bancos y paredes, además de la reparación de estructuras, telas de arcos y distintos elementos del mobiliario urbano.
También se lleva adelante la reposición de luminarias y la recuperación de instalaciones deterioradas. Frente a los daños reiterados, la comuna comenzó a implementar nuevas estrategias de protección. Una de ellas fue la colocación de proyectores para mejorar la iluminación y evitar la rotura constante de las lámparas instaladas en las plazas.
Desde la Dirección de Espacios Verdes informaron que se registraron roturas y robos de piezas de juegos infantiles y didácticos, pintadas en estructuras, quemaduras en túneles de juego y mesas, además del robo de cables pertenecientes a las farolas.
Estos hechos afectan el funcionamiento de las plazas y deterioran elementos pensados para la recreación y el encuentro de las familias.
Desde el Municipio señalaron que cada reparación demanda tiempo y recursos que pertenecen a toda la comunidad. Por ese motivo, remarcaron la importancia de preservar los espacios públicos y de denunciar cualquier situación que pueda afectar el patrimonio municipal.
Mantener las plazas en condiciones permite que los más chicos puedan jugar y que las familias cuenten con espacios seguros, limpios y adecuados para compartir momentos al aire libre. “Las plazas son de todos y su cuidado también es responsabilidad de todos”, destacaron desde la comuna.
La Municipalidad de Tunuyán solicitó la colaboración de los vecinos para proteger las instalaciones y dar aviso ante hechos de vandalismo, robos o daños en juegos, bancos, luminarias, mesas y bebederos. Cuidar las plazas es preservar los espacios que comparte toda la comunidad.