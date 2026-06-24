El Municipio de Tunuyán intensificó el mantenimiento de los espacios públicos

El Municipio de Tunuyán continúa realizando trabajos de mantenimiento, reparación y puesta en valor de las plazas del casco céntrico y de los diferentes distritos del departamento.

Las intervenciones, ejecutadas por la Dirección de Espacios Verdes , buscan recuperar los elementos dañados como consecuencia de hechos de vandalismo, robos y falta de cuidado de las instalaciones destinadas al disfrute de la comunidad.

Actualmente, la zona céntrica de Tunuyán cuenta con 33 plazas , a las que se suman los espacios verdes ubicados en los distritos. Cada día, estos lugares reciben a niños, jóvenes, familias y vecinos que los utilizan para encontrarse, realizar actividades recreativas y disfrutar al aire libre.

Las tareas desarrolladas por el Municipio incluyen la pintura de juegos infantiles, bancos y paredes , además de la reparación de estructuras, telas de arcos y distintos elementos del mobiliario urbano.

También se lleva adelante la reposición de luminarias y la recuperación de instalaciones deterioradas. Frente a los daños reiterados, la comuna comenzó a implementar nuevas estrategias de protección. Una de ellas fue la colocación de proyectores para mejorar la iluminación y evitar la rotura constante de las lámparas instaladas en las plazas.

Desde la Dirección de Espacios Verdes informaron que se registraron roturas y robos de piezas de juegos infantiles y didácticos, pintadas en estructuras, quemaduras en túneles de juego y mesas, además del robo de cables pertenecientes a las farolas.

Estos hechos afectan el funcionamiento de las plazas y deterioran elementos pensados para la recreación y el encuentro de las familias.

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Tunuyán pidió colaboración para cuidar las plazas

Desde el Municipio señalaron que cada reparación demanda tiempo y recursos que pertenecen a toda la comunidad. Por ese motivo, remarcaron la importancia de preservar los espacios públicos y de denunciar cualquier situación que pueda afectar el patrimonio municipal.

Mantener las plazas en condiciones permite que los más chicos puedan jugar y que las familias cuenten con espacios seguros, limpios y adecuados para compartir momentos al aire libre. “Las plazas son de todos y su cuidado también es responsabilidad de todos”, destacaron desde la comuna.

La Municipalidad de Tunuyán solicitó la colaboración de los vecinos para proteger las instalaciones y dar aviso ante hechos de vandalismo, robos o daños en juegos, bancos, luminarias, mesas y bebederos. Cuidar las plazas es preservar los espacios que comparte toda la comunidad.