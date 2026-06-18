Es de Tunuyán, hacía Uber para sobrevivir y hoy trabaja en uno de los grandes complejos de tenis de Europa

Natalio Emmi construyó una carrera internacional que lo llevó desde Tunuyán hasta algunos de los centros deportivos más importantes del mundo.

Durante un tiempo, las clases de tenis no alcanzaban para pagar las cuentas. Entonces manejaba Uber. Hoy, años después, el tunuyanino Natalio Emmi trabaja en The Rockets Club , uno de los complejos deportivos más importantes de Europa , y continúa construyendo una carrera internacional que lo llevó por Brasil , Australia , Asia y distintos rincones del mundo. Sin embargo, detrás de ese presente hay una historia de esfuerzo, disciplina y sacrificio que comenzó en las calles de Tunuyán .

Es de Tunuyán, trabajó como Uber para poder seguir adelante y hoy desarrolla su carrera en uno de los grandes complejos de tenis de Europa. La historia de superación de Natalio Emmi. #Tunuyán #Tenis #Mendoza #MendocinosPorElMundo pic.twitter.com/VjO9UaIhrE

Mucho antes de convertirse en un reconocido entrenador de tenis , pádel y pickleball , Emmi era un chico que soñaba con vivir del deporte y que dedicaba gran parte de sus días a entrenar.

" Recuerdo muchas cosas, mi viejo llevándome a entrenar a Mendoza. Salía del colegio, comía en el camino y de ahí entrenaba y volvía. A veces tocaba ir en micro. Me acuerdo de amigos, entrenadores, viajes. Fue una época maravillosa ", recordó el entrenador nacido en Tunuyán .

Aquellos viajes constantes fueron moldeando no solo al deportista, sino también al futuro formador. Con el paso de los años, comenzó a descubrir que su lugar dentro del deporte quizás no estaba exclusivamente dentro de una cancha como jugador: "Entendí que mi camino iba a estar del otro lado cuando empecé a crecer. Me di cuenta de que mi amor por el deporte se podía mezclar, si me capacitaba, con mi facilidad para enseñar. Al haber estudiado Psicología, intentar mezclar todo podría ser un combo muy efectivo", señaló.

Ese fue el punto de partida de una carrera que terminaría llevándolo mucho más lejos de lo que imaginaba cuando recorría cientos de kilómetros entre Tunuyán y Mendoza para entrenar.

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La difícil decisión de dejar Mendoza y empezar de cero

Como ocurre con muchos deportistas y entrenadores argentinos, el crecimiento profesional obligó a buscar oportunidades lejos de casa. La primera experiencia internacional fue en Brasil, aunque el verdadero punto de inflexión llegaría tiempo después en Australia: "Fue una época difícil. El primer lugar fue Brasil, fueron pocos meses pero sirvió. Luego Australia, donde realmente se notó el cambio. Otro idioma, una nueva cultura y ganarse un lugar que solo se gana con esfuerzo y dedicación", explicó.

El proceso estuvo lejos de ser sencillo. Emmi debió capacitarse constantemente, realizar cursos y avanzar paso a paso dentro de una estructura altamente competitiva: "Tuve que recorrer un camino largo. Hice cursos, cualificaciones, pasé de ser asistente a ser senior coach y luego estar a cargo de una de las academias más importantes de la zona. Fue un camino de hormiga, pero que dio sus frutos", destacó.

Sin embargo, hubo momentos en los que la pasión por el deporte no alcanzaba para cubrir las necesidades económicas: "Al principio las horas de tenis no eran suficientes y tenía que hacer Uber u otros trabajos para poder vivir. Fue una época dura", confesó.

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Australia, el país que cambió su carrera para siempre

Si hay un lugar que aparece una y otra vez en el relato de Natalio Emmi, ese es Australia. Allí no solo logró crecer profesionalmente, sino que además amplió su mirada sobre el deporte y encontró nuevas oportunidades que terminarían definiendo su presente: "Australia me dio todo. Me encontré con un nuevo sistema educativo a nivel coaching o de enseñanza. Me dio tres idiomas, porque en ese momento solo hablaba español y tenía clientes de todos lados", contó.

Además, explicó que esa experiencia le abrió puertas que todavía siguen impactando en su carrera: "Me conectó con lugares donde hoy trabajo en Europa y luego en Asia. Australia fue lo mejor que me pasó profesionalmente. Y ni hablar del salto del tenis al pickleball, que no podría haberlo hecho en otro lugar", afirmó.

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Del tenis al pádel y al fenómeno mundial del pickleball

A diferencia de otros entrenadores que permanecen toda su carrera dentro de una sola disciplina, Emmi apostó por ampliar horizontes. Su recorrido profesional incluye experiencias en tenis, pádel y pickleball, uno de los deportes con mayor crecimiento en el mundo durante los últimos años: "Con paciencia y perseverancia. Sabía que el pádel y el pickleball iban a crecer, o al menos lo estaban haciendo en el primer mundo, y decidí certificarme y meterme cada vez más. Primero compitiendo y luego haciendo coaching a jugadores de alto rendimiento", relató.

Según explicó, la decisión también estuvo vinculada a una búsqueda personal: "Ya llevaba muchos años de solo tenis. Tenía claro que buscaba un perfil híbrido y el deporte de raqueta era lo que me hacía feliz", indicó. Respecto al auge del pickleball, Emmi considera que todavía existe mucho desconocimiento sobre su potencial: "La gente aún no lo entiende porque como todo lo nuevo lleva un tiempo de jerarquización y educación. Eso se logra con buenos coaches, capacitaciones y entrenamiento. No hay secreto", sostuvo.

"Lo único importante es tener un volumen alto de bolas y ser constante. El pickleball es para todas las edades. Incluso los primeros diez del mundo son jóvenes. Ojalá Argentina abra las puertas pronto porque es muy divertido y requiere más movilidad de la que la gente supone", agregó.

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La actualidad en uno de los grandes complejos deportivos de Europa

Hoy, el mendocino desarrolla su trabajo en The Rockets Club, uno de los complejos deportivos más importantes de Europa: "Es hermoso. El club tiene 46 canchas y es un privilegio trabajar acá. Mis compañeros son grandes colegas, todos tenemos diferentes backgrounds y compartimos nuestras experiencias", destacó.

Aunque reconoce que la profesión tiene exigencias permanentes, asegura que sigue disfrutando cada jornada dentro de una cancha: "Es duro. La vida del coach es difícil, pero vale la pena cada hora dentro de la cancha, te lo aseguro Seba", expresó.

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El sueño todavía no está cumplido

A pesar de haber recorrido distintos continentes y trabajar en la élite del deporte, Emmi asegura que todavía no alcanzó la meta que imagina para su carrera: "Todavía no. Siempre quiero más y busco nuevos horizontes", respondió cuando se le preguntó si ya había llegado al lugar donde soñaba estar.

"A veces, cuando una persona me manda un review o con los mensajes de los clientes, lo siento. Pero creo que aún donde sueño estar no ha llegado", añadió.

Actualmente analiza nuevas posibilidades laborales en países como Australia y Malasia, aunque reconoce que cada cambio implica volver a empezar: "Es muy difícil. Es bueno tener oportunidades, no me puedo quejar, pero siempre hay que duelar en esto. Dejás una casa, amigos, pareja y empezás en un país nuevo de cero", explicó.

"Creo que es más instintivo. Mi objetivo está aún por llegar, por eso sigo moviéndome, pero soñando con no dentro de tanto instalarme ya en un lugar fijo. Me encantaría que sea mi país", confesó.

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El mensaje para los chicos de Mendoza que sueñan con llegar lejos

Después de años de experiencias internacionales, Natalio Emmi tiene claro cuál es el consejo que le daría a quienes hoy entrenan en clubes de Tunuyán, Mendoza o cualquier rincón del país: "Les diría que sigan su instinto, que no aflojen, que hagan lo que les gusta y que no dejen que nadie les diga lo que tienen que hacer", afirmó.

Pero hay una idea que repite una y otra vez y que resume buena parte de su historia: "Sobre todo que sean constantes. Yo nunca fui un distinto, solo fui disciplinado", aseguró. Y concluyó: "Sé que es difícil y que lo más fácil es dejar o bajar los brazos, pero créanme que la disciplina y la constancia son lo único que te lleva a donde querés estar".

Lejos de Tunuyán, pero sin perder nunca el vínculo con sus raíces, Emmi sigue llevando consigo aquello que lo acompañó desde el primer día: "Todo. Mis mensajes día a día con mis amigos, mi familia, mi mate, que obviamente no lo puedo soltar, y tengo un par de cábalas que me acompañan también", cerró entre risas.