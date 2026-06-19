Una mujer murió tras sufrir un infarto en la vía pública en Tunuyán

El hecho ocurrió en la intersección de las calles San Francisco Delgado y Pellegrini.

Una mujer falleció durante la tarde de este viernes en la vía pública en el departamento de Tunuyán , luego de sufrir un infarto cuando se encontraba junto a su motocicleta.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles San Francisco Delgado y Pellegrini , donde, por causas naturales, la víctima se descompensó repentinamente.

De acuerdo con la información aportada por fuentes policiales, la mujer circulaba a bordo de una motocicleta y, al descender del rodado, sufrió un infarto que la hizo caer al suelo.

Testigos del episodio, entre ellos empleados de una estación de servicio ubicada en las inmediaciones, indicaron que observaron el momento en que la mujer se desplomó tras bajar de la moto.

Ambulancia.jpeg La mujer sufrió un infarto cuando se encontraba junto a su motocicleta. Foto Ilustrativa

Falleció antes de la llegada de la ambulancia

Aunque el aviso a los servicios de emergencia fue inmediato, la víctima murió en el lugar minutos antes de que la ambulancia arribara para asistirla.

Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades correspondientes, que trabajaron en la zona para determinar las circunstancias del fallecimiento.