Tunuyán: buscan cubrir puestos técnicos y de liderazgo laboral

El Municipio de Tunuyán , a través de la Oficina de Empleo , continúa generando espacios de inserción laboral para vecinos y vecinas del departamento. En esta oportunidad, se abrieron dos nuevas convocatorias laborales orientadas a perfiles técnicos y de liderazgo, con el objetivo de fortalecer el desarrollo productivo y acompañar a quienes buscan nuevas oportunidades en un contexto económico desafiante.

Una de las convocatorias disponibles está destinada a Ingeniero Civil , con experiencia en cómputos, presupuestos, ejecución de pliegos de licitación y planos.

Además, se requiere manejo fluido de herramientas como Office y Autocad . Como requisito principal, los postulantes deberán contar con inscripción en Monotributo y predisposición para el trabajo en equipo.

Las postulaciones para este perfil se recibirán hasta el jueves 25 de junio al correo electrónico [email protected] .

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Convocatoria para Jefe de Planta en Tunuyán

Asimismo, se abrió la búsqueda de Jefe de Planta, dirigida a personas con experiencia en liderazgo de equipos, operaciones industriales y logística vinculada a la construcción.

Para este puesto, se valorará la formación técnica o universitaria en Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial u otras carreras afines.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el viernes 26 de junio al correo [email protected].

Cómo postularse

En ambos casos, las personas interesadas también pueden acercarse a la Oficina de Empleo, ubicada en Anexo I, calle La Argentina 600, o comunicarse al teléfono 2622 423640.

Desde el Municipio destacaron que estas acciones buscan acercar oportunidades laborales concretas y acompañar el desarrollo productivo del departamento.