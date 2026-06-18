Investigan la muerte de una joven tras una ligadura de trompas en Tunuyán y denuncian mala praxis

Durante el episodio se habría producido una importante falta de oxigenación cerebral.

La muerte de una joven de 22 años generó profunda conmoción en Tunuyán . Ayelén Moyano permanecía internada en estado crítico luego de someterse a una cirugía programada en el hospital Scaravelli. La familia de la paciente denunció presuntas irregularidades durante el procedimiento y en la atención posterior. Mientras tanto, la Justicia tomó intervención para esclarecer las circunstancias del caso.

Según relató su pareja en diálogo con Noticiero Andino, la mujer había realizado previamente todos los estudios prequirúrgicos exigidos por los profesionales y los resultados no habían arrojado inconvenientes de salud que impidieran la intervención.

Embed - Se fue a ligar las trompas al Scaravelli y murió: su familia denuncia mala praxis

De acuerdo con el testimonio brindado por el hombre, la joven ingresó al hospital durante la mañana del martes para someterse a una cirugía programada por ligadura de trompas. Antes de ella, otra paciente de 27 años también debía ser intervenida, aunque finalmente desistió del procedimiento y regresó a una sala común.

Posteriormente, la mujer de 22 años fue trasladada al quirófano para la operación prevista. Sin embargo, tras la intervención, su pareja sostiene que comenzó a advertir situaciones que le resultaron llamativas. "Salió completamente dormida y la dejaron en una sala común. Nosotros entendíamos que, por el tipo de anestesia que le habían colocado, debía haber salido consciente", expresó Diego Gambarte, pareja de la joven.

El momento crítico que atravesó la familia

Siempre según el relato de la familia, la paciente fue trasladada a una habitación tras la cirugía y permaneció allí bajo los efectos de la anestesia. La situación comenzó a preocupar a sus allegados cuando observaron que la joven presentaba cierta coloración en distintas partes del cuerpo.

tunuyán, hospital scaravelli, muerte Ayelén Moyano permanecía internada en estado crítico luego de someterse a una cirugía programada.

"Mi suegra notó que tenía los dedos morados, los pies morados y el cuerpo también. Pasaron varios minutos hasta que llegaron los médicos y se dieron cuenta de que estaba sufriendo un paro cardiorrespiratorio", aseguró su pareja.

Ante la emergencia, los profesionales lograron reanimarla y la trasladaron nuevamente al quirófano para descartar posibles complicaciones derivadas de la cirugía, como hemorragias internas o lesiones vasculares. Posteriormente fue derivada a la unidad de terapia intensiva.

Tras diversos estudios médicos, entre ellos tomografías y controles neurológicos, los especialistas habrían determinado que el cuadro más grave estaba relacionado con las consecuencias del paro cardiorrespiratorio. Según explicó el familiar, durante el episodio se habría producido una importante falta de oxigenación cerebral.

"Cuando lograron reanimarla ya había sufrido un daño importante en el cerebro. No reaccionaba y los médicos nos dijeron que había que esperar para ver cómo evolucionaba", manifestó. Durante las horas siguientes, la paciente continuó internada en estado crítico. Su familia mantenía la esperanza de una recuperación, pero el cuadro se agravó con la aparición de nuevas complicaciones cardíacas.

Reclamos al hospital. falta de respuestas y denuncia por presunta mala praxis

Mientras la joven permanecía internada, los familiares intentaron obtener explicaciones sobre lo ocurrido. Sin embargo, denunciaron que no lograron mantener contacto con las máximas autoridades del establecimiento de salud.

Buscamos al director del hospital y nadie nos daba respuestas. Nos decían que estaba en reuniones, después que estaba de viaje. Queríamos hablar con alguien y nadie se hacía cargo Buscamos al director del hospital y nadie nos daba respuestas. Nos decían que estaba en reuniones, después que estaba de viaje. Queríamos hablar con alguien y nadie se hacía cargo

Asimismo, Diego señaló que mantuvieron una reunión con integrantes del equipo médico que intervino en el caso, entre ellos la cirujana, la anestesista y profesionales de terapia intensiva. Durante ese encuentro, afirmó que continuaron sin recibir precisiones sobre las causas que desencadenaron el grave cuadro de salud.

La pareja de la joven manifestó sus sospechas respecto del manejo anestésico durante la intervención quirúrgica y consideró que pudo haber existido algún error médico. No obstante, hasta el momento no existe un informe oficial que determine responsabilidades ni las causas exactas que derivaron en el paro cardiorrespiratorio.

Queremos que se investigue y que se hagan cargo si hubo un error. Esto no tendría que haber pasado Queremos que se investigue y que se hagan cargo si hubo un error. Esto no tendría que haber pasado

El fallecimiento y la investigación judicial

Finalmente, tras permanecer varios días internada en estado crítico, la joven falleció alrededor de la medianoche del miércoles, según confirmó su pareja. Luego de su muerte, la familia realizó la denuncia correspondiente y ya inició acciones legales para que la Justicia investigue lo sucedido.

hospital Scaravelli.jpg La joven falleció alrededor de la medianoche del miércoles, según confirmó su pareja.

"Ahora está todo encaminado con abogados. Lo único que queremos es saber qué pasó y que aparezcan los responsables para dar explicaciones", indicó.

La causa quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar si existieron responsabilidades profesionales o institucionales en torno al procedimiento médico y la atención posterior que recibió la paciente.