Conmoción en Mar del Plata por el femicidio de una joven de 24 años: hay dos detenidos

La ciudad de Mar del Plata permanece conmocionada por el femicidio de Johana Mailén Antonich , una joven de 24 años que fue asesinada durante la madrugada del domingo en una zona de playa del sur de la ciudad. Por el hecho hay dos hombres detenidos , quienes se negaron a declarar ante la Justicia.

De acuerdo con la investigación, la autopsia determinó que la víctima murió como consecuencia de un paro cardíaco provocado por una hemorragia , originada por una herida de arma blanca en la zona cervical . Además, los peritos constataron lesiones compatibles con maniobras de defensa y signos que podrían ser compatibles con un abuso sexual , extremo que forma parte de la investigación judicial.

Según informó Noticias Argentinas, Mailén salió de su vivienda el sábado alrededor de las 16, luego de dejar a sus dos hijas al cuidado de familiares. La joven les había manifestado que asistiría a una supuesta entrevista laboral . La investigación señala que abandonó el domicilio junto a un conductor de una aplicación de viajes con quien, según indicaron allegados, estaba comenzando una relación.

Al advertir que no regresaba y no lograban contactarla, sus familiares se dirigieron a una comisaría para denunciar su desaparición. Sin embargo, inicialmente se retiraron con la intención de continuar buscándola por sus propios medios. Finalmente, pasadas las 2 de la madrugada , radicaron la denuncia por averiguación de paradero .

Lugar en el que fue encontrado el cuerpo de la joven.

El hallazgo del cuerpo y los primeros indicios de la investigación

Tras la denuncia, personal policial realizó un relevamiento en una zona de playas del sur marplatense. De acuerdo con las actuaciones, momentos antes de la llegada de un móvil policial, dos hombres escaparon del lugar.

Cerca de las 4 de la madrugada, durante un rastrillaje, los efectivos encontraron el cuerpo de Mailén semidesnudo, envuelto en una frazada y con las manos y los pies atados con cables.

Los investigadores también establecieron que los dos sospechosos presentaban lesiones compatibles con un intento de defensa de la víctima, un elemento que fue incorporado a la causa. El informe forense reveló que la joven sufrió una profusa hemorragia tras recibir una puñalada en la zona cervical, lesión que derivó en un paro cardíaco.

Por el crimen fueron detenidos Agustín Nicolás Díaz Bartolomé y José Luis Aquino, quienes fueron trasladados este lunes a la Fiscalía de Mar del Plata para ser indagados por el fiscal Carlos Russo. Durante la audiencia, ambos se abstuvieron de declarar, mientras que la Fiscalía dispuso el secreto de sumario para preservar el desarrollo de la investigación.

Agustín Nicolás Díaz Bartolomé y José Luis Aquino, detenidos Foto: NA

El dolor de la familia y los cuestionamientos a la actuación policial

Mientras familiares y amigos despedían los restos de Mailén, su hermano Walter Antonich cuestionó el accionar policial y sostuvo que hubo demoras en la búsqueda de la joven. "Estamos shockeados, no podemos entenderlo", expresó en declaraciones a TN, al recordar que su hermana estaba buscando trabajo para mantener a sus dos hijas.

Mailén Antonich, víctima Foto: NA

Según relató, horas antes del crimen Mailén le había enviado un mensaje a una amiga en el que le decía que "el trabajo era raro, pero necesitaba la plata".

Walter también cuestionó la respuesta policial al asegurar que la familia aportó información sobre la ubicación de la joven. "Nosotros teníamos la foto que ella había subido a sus historias y sabíamos dónde estaba, pero la Policía no hizo nada", afirmó.

Además, sostuvo que en la dependencia policial les informaron que había una importante cantidad de personas realizando denuncias, situación que, según su versión, demoró la recepción de la denuncia por averiguación de paradero.

El encuentro con los sospechosos antes de las detenciones

El hermano de la víctima también relató que la familia se cruzó con los ahora detenidos durante la búsqueda. "Nos llamó la atención cómo actuaban", recordó. Según su testimonio, uno de ellos estaba embarrado, pese a encontrarse en una zona de arena, llevaba la capucha puesta y ambos mostraban una actitud que consideró sospechosa.

Walter agregó que, cuando regresaron al lugar, encontraron el cuerpo de Mailén y observaron a los sospechosos intentando prender fuego distintos elementos. "Mi tío se acercó, le sacó la capucha y lo sujetó", relató.

El velatorio de Johana Mailén Antonich se realizó este lunes en una casa funeraria de Mar del Plata. Posteriormente, sus restos fueron trasladados al cementerio Parque.

Durante el cortejo fúnebre, familiares, amigos y allegados realizaron una caravana con bocinazos para reclamar justicia por el femicidio de la joven madre de dos niñas, mientras la investigación continúa para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades penales de los imputados.