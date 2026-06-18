Tunuyán pone a sus campeones de Taekwondo ante una gran prueba nacional

El departamento de Tunuyán volverá a tener representación en un escenario de primer nivel. Este sábado 20 de junio, una delegación integrada por deportistas de la escuela Yusan Innae de Vista Flores competirá en el Torneo Internacional Copa River Plate de Taekwondo ITF Original , que se desarrollará en el microestadio Monumental de Buenos Aires.

La presencia tunuyanina estará encabezada por la destacada Josefina Mesa , campeona mundial y una de las máximas referentes de la disciplina en Mendoza.

La delegación está integrada por siete competidores de Vista Flores y será conducida por el instructor y competidor Jesús Mesa.

Luego de los excelentes resultados obtenidos en competencias nacionales durante los últimos años, especialmente en el Nacional disputado en San Salvador de Jujuy en 2025 , la escuela recibió la invitación para participar de uno de los torneos más prestigiosos del calendario de Taekwon-Do ITF.

Los representantes de Tunuyán serán:

Josefina Mesa (20 años)

Tiziana Pereyra (15)

Bárbara Acevedo (15)

Valentín López (11)

Mateo Moisés (9)

Yamila Bittar (27)

Mauricio López (36)

La delegación estará acompañada por el Instructor Internacional II DAN Jesús Mesa, quien además competirá en el certamen. Los pesajes oficiales se realizarán este viernes 19 de junio desde las 18 horas, mientras que la competencia se desarrollará íntegramente durante la jornada del sábado.

taekwondo

Josefina Mesa, la gran figura de la delegación mendocina

La tunuyanina llega al torneo con una trayectoria internacional que la ubica entre las principales referentes del Taekwon-Do argentino. Dentro del equipo mendocino sobresale el nombre de Josefina Mesa, quien acumula importantes logros en el plano internacional.

Entre sus principales conquistas aparecen el título de campeona de la Copa del Mundo 2022, la consagración como campeona mundial en 2023 en Kazajistán y la obtención de una medalla de bronce en el Mundial de Jesolo, Italia.

Su presencia representa una motivación especial para los más jóvenes de la delegación, que tendrán la oportunidad de compartir competencia con una deportista que ya dejó su huella en la escena internacional.

El sueño de llevar a Tunuyán al seleccionado argentino

El gran objetivo de la escuela Yusan Innae es seguir creciendo y lograr que varios de sus atletas lleguen al seleccionado nacional. El instructor Jesús Mesa destacó el trabajo que vienen realizando junto a sus alumnos y valoró el compromiso demostrado en cada entrenamiento.

"Venimos teniendo excelentes resultados en las últimas competencias. Se viene entrenando muy intensamente para dejar a Mendoza en lo más alto. Siempre los entrenamientos son a conciencia y con mucho compromiso. Para mí es un sano orgullo ver el crecimiento de mis alumnos y que esto se vea reflejado en los resultados", expresó.

Además, el referente de la escuela remarcó que existe una meta aún más ambiciosa para el futuro cercano. "Tenemos como objetivo que nuestros deportistas puedan sumarse al seleccionado nacional con vistas al Mundial de Taekwon-Do que se realizará el próximo año en China", señaló.