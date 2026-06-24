24 de junio de 2026
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Accidente vial

Terrible accidente vial en pleno Acceso Norte de Las Heras: mirá las fotos

Un joven de 25 años protagonizó un grave accidente vial en el Acceso Norte de Las Heras. Sólo sufrió golpes en sus costillas.

Así quedó el coche tras el accidente vial.&nbsp;

Así quedó el coche tras el accidente vial. 

 Por Pablo Segura

Un fuerte accidente vial ocurrido durante la madrugada en Las Heras dejó como saldo a un joven de 25 años herido luego de impactar con su vehículo contra un poste de luz ubicado en el cantero central del Acceso Norte y como consecuencia de esto, el conductor sufrió golpes en la zona de las costillas.

El siniestro ocurrió a la altura del cruce del Acceso Norte con calle Pescadores, en Las Heras, cuando el joven circulaba a bordo de una camioneta Ford EcoSport en dirección de sur a norte. Según las primeras informaciones, se dirigía hacia su trabajo, donde debía ingresar a las 7 de la mañana, y presuntamente se habría quedado dormido al volante. El control de alcoholemia fue negativo.

Choque acceso norte las heras
El accidente vial dejó como saldo a un joven herido, aunque afortunadamente está fuera de peligro.

El accidente vial dejó como saldo a un joven herido, aunque afortunadamente está fuera de peligro.

Producto del violento impacto, el vehículo sufrió importantes daños en su estructura y una de las partes más llamativas del accidente fue que el motor se desprendió por completo y terminó a unos 15 metros del lugar del choque, del lado contrario al sentido en el que circulaba la camioneta.

El accidente vial que generó conmoción en el Acceso Norte

De acuerdo con los datos aportados sobre el hecho, el joven perdió el control de la EcoSport mientras transitaba por una de las zonas más concurridas del Acceso Norte, en jurisdicción de Las Heras. Al quedarse dormido, el conductor salió de la trayectoria y terminó impactando de lleno contra un poste de iluminación ubicado en el separador central.

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La violencia del choque provocó que el vehículo quedara con severos daños en la parte delantera. La carrocería quedó destruida y el desprendimiento del motor evidenció la magnitud del impacto registrado durante la madrugada.

Tras el accidente, personal de emergencia asistió al conductor, quien fue trasladado para recibir atención médica debido a los golpes sufridos. Los profesionales constataron que presentaba lesiones en las costillas, aunque indicaron que su estado no revestía gravedad y se encontraba fuera de peligro.

motor auto accidente
El motor del auto quedó a unos 15 metros del lugar del accidente.

El motor del auto quedó a unos 15 metros del lugar del accidente.

El hecho generó complicaciones momentáneas en la circulación del Acceso Norte mientras se realizaban las tareas de asistencia y remoción del vehículo. Las autoridades trabajan para determinar con precisión la mecánica del accidente vial y confirmar las circunstancias que llevaron al joven a perder el dominio del rodado.

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