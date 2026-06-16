Accidente vial en el ingreso a Ciudad: atropellaron a una mujer cuando intentaba cruzar la calle

Accidente vial en el ingreso a Mendoza: una mujer fue embestida este mediodía.

Una mujer de 54 años resultó gravemente herida este mediodía tras ser atropellada por un automóvil en el Nudo Vial , uno de los principales accesos a la capital provincial. El accidente vial provocó un importante congestionamiento vehicular tanto para quienes ingresaban como para quienes salían de la Ciudad.

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 11:20, en la zona ubicada frente al local de McDonald's y a pocos metros de la Terminal de Ómnibus, antes de cruzar el puente de acceso a la Ciudad. Según los primeros datos, la peatona intentaba cruzar la avenida cuando fue embestida por un Ford Focus color negro.

Como consecuencia del fuerte impacto, la mujer sufrió diversas lesiones y debió ser trasladada de urgencia al Hospital Central. De acuerdo con la información preliminar, se encontraría fuera de peligro, aunque permanecía bajo observación médica.

accidente de tránsito en el nudo vial acceso este ciudad mendoza 1 Personal policial, de tránsito y galenos se presentaron en el lugar de los hechos. Se analiza la mecánica exacta del accidente. Foto: Gentileza Aconcagua Radio.

La violencia del choque quedó reflejada en la escena. Sobre la calzada quedaron esparcidos numerosos restos del vehículo, entre ellos vidrios rotos, mientras que personal policial y de tránsito trabajó durante varios minutos para despejar la zona y restablecer la circulación.

También se analiza la mecánica exacta del accidente, ya que el atropello no se habría producido sobre la senda peatonal. Las marcas encontradas en el lugar sugieren que la mujer fue desplazada varios metros tras ser embestida, informaron en Aconcagua Radio.

Pasadas las primeras intervenciones, parte del tránsito comenzó a normalizarse. Sin embargo, las demoras continuaban siendo significativas en la mano este-oeste, una de las más transitadas durante el horario del mediodía.

Cortes y desvíos en el Acceso Este

El hecho se produjo en la misma jornada en la que comenzó a implementarse el cierre total de sectores de las calzadas principales en ambos sentidos de circulación del Acceso Este, en Maipú.

A partir de hoy, los vehículos deberán transitar exclusivamente por las colectoras mientras se realizan trabajos de reparación de pavimento, sellado de fisuras, bacheo y colocación de nuevas capas asfálticas.

Ante este escenario de remodelación y la constante y cargada circulación vehicular sobre el Acceso, las autoridades recomendaron a los conductores transitar con precaución y, en la medida de lo posible, optar por caminos alternativos.