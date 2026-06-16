Un ciclista sufrió graves heridas tras un fuerte accidente vial con el Metrotranvía en Las Heras

La víctima fue trasladada de urgencia al hospital Central Foto: ilustrativa

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Por Sitio Andino Policiales







Un hombre de 81 años sufrió graves lesiones tras protagonizar un accidente vial con una formación del Metrotranvía durante la mañana de este martes en Las Heras. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital Central y permanece bajo atención médica.

El siniestro vial se registró en la intersección de calles San Miguel y Pasteur, en el departamento de Las Heras. De acuerdo con la información policial, el hombre circulaba a bordo de una bicicleta cuando, por causas que aún son materia de investigación, impactó contra una formación del Metrotranvía que se desplazaba de sur a norte.

Cuál es el estado de salud del ciclista Al arribar al lugar, efectivos policiales encontraron al ciclista tendido sobre la calzada, consciente, pero con diversas lesiones en la cabeza, las manos y uno de sus tobillos. Minutos después, personal del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) le brindó las primeras asistencias y dispuso su traslado al hospital Central.

Una vez en el centro asistencial, los médicos le diagnosticaron un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave, por lo que quedó bajo observación y tratamiento especializado.

hospital-centraljpg.webp Los médicos del hospital Central le diagnosticaron un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave. Por otra parte, el conductor de la formación fue sometido al correspondiente dosaje de alcohol, cuyo resultado fue negativo. Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal N.º 1 de Las Heras, que busca establecer la mecánica del accidente y determinar las circunstancias que derivaron en la colisión.