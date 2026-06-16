16 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Luján de Cuyo

Milagro en Luján de Cuyo: manejaba alcoholizado, volcó y se salvó

Un grave accidente vial ocurrió en la madrugada de este martes en Luján de Cuyo. El conductor resultó ileso.

Terrible y milagroso accidente vial en Luján de Cuyo.&nbsp;

Terrible y milagroso accidente vial en Luján de Cuyo. 

 Por Pablo Segura

Un grave accidente vial se registró durante en la madrugada de este martes en Luján de Cuyo, cuando un hombre que conducía con un elevado nivel de alcoholemia perdió el control de su vehículo y terminó volcando, en tanto que a pesar de la violencia del siniestro, el conductor resultó ileso.

El hecho ocurrió cerca de la 1.45 en la intersección de las calles Cobos y Brandsen, en Luján de Cuyo. Según la información policial, el automovilista circulaba de norte a sur por calle Cobos cuando, por causas que aún se investigan, perdió el dominio de su Fiat Palio y protagonizó un espectacular vuelco.

Tras el impacto, el vehículo quedó con sus cuatro ruedas hacia arriba sobre la calzada. Personal policial y efectivos de distintas dependencias trabajaron en el lugar para asistir al conductor y realizar las actuaciones correspondientes.

Grave accidente vial en Luján de Cuyo con alcoholemia positiva

De acuerdo con el parte oficial, el conductor fue identificado como Federico Damián Saravia, de 34 años. Al ser sometido al correspondiente control de alcoholemia, los agentes constataron que presentaba 1,65 gramos de alcohol por litro de sangre, más de tres veces el límite permitido para conductores particulares en Mendoza.

Pese a la magnitud del siniestro, Saravia no sufrió lesiones y manifestó que no deseaba ser asistido por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que finalmente no intervino en el episodio.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 48°, junto con efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de Luján y personal policial de apoyo, quienes llevaron adelante las pericias para determinar las circunstancias exactas del hecho.

Temas
Seguí leyendo

Luján: una niña murió al ser atropellada cuando iba a la escuela

Importante operativo de rescate a cuatro andinistas en el Cerro Arco

A dos años de su desaparición, comienza el juicio por Loan

Terrible choque y vuelco en Maipú: tres heridos

Qué delitos bajaron en Mendoza y cuáles siguen preocupando

Apareció Isabella Eileen Natale Bolado, la adolescente que era buscada en Las Heras

Va a juicio un profesor acusado de abusar de alumnas en el taller de colegio sanrafaelino

Un motociclista chocó contra un auto en Guaymallén: cruzó en rojo y dio positivo en alcoholemia

Lee además
Durante una minuciosa requisa, la Policía encontró en el interior del automóvil un importante arsenal.

De reunión familiar a persecución policial: por qué detuvieron a 6 personas en Luján
El choque dejó varios heridos, afortunadamente, ninguno de gravedad.

Terrible choque frontal en Luján: hay 9 heridos
LO QUE SE LEE AHORA
Choque y vuelco en Rodeo del Medio, Maipú.

Terrible choque y vuelco en Maipú: tres heridos

Las Más Leídas

Las certificaciones técnicas que las casas chinas deberán obtener para ser autorizadas en Mendoza.

Qué necesitan las casas chinas para ser habilitadas en Mendoza y qué cambia con el nuevo Código de Edificación

Argentina se enfrenta con Argelia en el exigente Mundial 2026. EN VIVO

Se acabaron las palabras: la Scaloneta inicia su camino a la cuarta

Apareció Isabella Eileen Natale Bolado, la adolescente que era buscada en Las Heras

Apareció Isabella Eileen Natale Bolado, la adolescente que era buscada en Las Heras

Una encuesta nacional destaca a Mendoza por el desempeño de dos intendentes y la imagen del gobernador

El dato político que favorece a Mendoza en la última encuesta nacional de imagen positiva de intendentes

Va a juicio un profesor acusado de abusar de alumnas en el taller de colegio sanrafaelino

Va a juicio un profesor acusado de abusar de alumnas en el taller de colegio sanrafaelino