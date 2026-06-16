Milagro en Luján de Cuyo: manejaba alcoholizado, volcó y se salvó

Terrible y milagroso accidente vial en Luján de Cuyo.

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Por Pablo Segura







Un grave accidente vial se registró durante en la madrugada de este martes en Luján de Cuyo, cuando un hombre que conducía con un elevado nivel de alcoholemia perdió el control de su vehículo y terminó volcando, en tanto que a pesar de la violencia del siniestro, el conductor resultó ileso.

El hecho ocurrió cerca de la 1.45 en la intersección de las calles Cobos y Brandsen, en Luján de Cuyo. Según la información policial, el automovilista circulaba de norte a sur por calle Cobos cuando, por causas que aún se investigan, perdió el dominio de su Fiat Palio y protagonizó un espectacular vuelco.

Tras el impacto, el vehículo quedó con sus cuatro ruedas hacia arriba sobre la calzada. Personal policial y efectivos de distintas dependencias trabajaron en el lugar para asistir al conductor y realizar las actuaciones correspondientes.

Grave accidente vial en Luján de Cuyo con alcoholemia positiva De acuerdo con el parte oficial, el conductor fue identificado como Federico Damián Saravia, de 34 años. Al ser sometido al correspondiente control de alcoholemia, los agentes constataron que presentaba 1,65 gramos de alcohol por litro de sangre, más de tres veces el límite permitido para conductores particulares en Mendoza.

Pese a la magnitud del siniestro, Saravia no sufrió lesiones y manifestó que no deseaba ser asistido por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que finalmente no intervino en el episodio. En el lugar trabajó personal de la Comisaría 48°, junto con efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de Luján y personal policial de apoyo, quienes llevaron adelante las pericias para determinar las circunstancias exactas del hecho.