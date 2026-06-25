Las Heras devolverá el dinero a monotributistas alcanzados incorrectamente por una tasa

La incorporación de la Tasa de Comercio de Las Heras al esquema del Monotributo Unificado , vigente desde abril tras un convenio entre la Municipalidad y la Administración Tributaria Mendoza (ATM) , generó confusión entre algunos contribuyentes con domicilio fiscal en el departamento.

La actualización del padrón alcanzó automáticamente tanto a personas que desarrollan actividades comerciales como a profesionales y prestadores de servicios que no cuentan con un local físico ni atención al público en Las Heras .

Desde el Municipio explicaron que, al tratarse del primer departamento de Mendoza en adherir a este régimen de recaudación , la falta de antecedentes locales durante la transición informática habría provocado incorporaciones incorrectas al padrón.

El objetivo del sistema es simplificar el pago del Derecho de Comercio , al unificarlo con el resto de los tributos y reducir la carga administrativa de los contribuyentes. También contempla la posibilidad de disminuir el monto mensual cuando corresponda.

Quiénes están exentos de pagar la tasa

Ante las inconsistencias detectadas, la Dirección de Comercio e Industria de Las Heras inició un proceso de regularización para corregir los padrones y facilitar la baja de quienes fueron alcanzados indebidamente.

El director del área, Julio Calvo, aclaró que el gravamen corresponde exclusivamente a quienes ejercen una actividad comercial en el departamento.

“Aquellos vecinos que no realizan actividad comercial con local físico están exentos de este pago, y el Municipio garantiza el mecanismo para solicitar la baja y la devolución del importe en caso de haber abonado el canon”, señaló el funcionario.

De esta manera, los monotributistas que prestan servicios profesionales y no poseen una estructura comercial en Las Heras podrán solicitar la exclusión del padrón y, en caso de haber realizado pagos, gestionar la devolución correspondiente.

Cómo solicitar la baja y la devolución del dinero en Las Heras

Para regularizar su situación, los contribuyentes deberán presentar documentación que acredite que son monotributistas y que no desarrollan una actividad comercial con local físico en Las Heras.

La documentación requerida es la siguiente:

Nota firmada: deberá solicitar formalmente la baja e indicar que no se posee actividad ni local comercial en el departamento.

Fotocopia del DNI.

Fotocopia de la constancia de inscripción en ARCA.

Fotocopia de la credencial de ARCA.

Datos de contacto: número de teléfono celular y correo electrónico para realizar el seguimiento del trámite.

Dónde presentar la documentación

La Municipalidad de Las Heras habilitó los canales de atención de la Dirección de Comercio e Industria para recibir la documentación y responder consultas. Los contribuyentes podrán comunicarse por correo electrónico a [email protected] o telefónicamente al 0800-333-4760.

Desde el área recomendaron iniciar el trámite a la brevedad para garantizar el correcto procesamiento de la solicitud y evitar que la tasa vuelva a incluirse en futuras liquidaciones tributarias.