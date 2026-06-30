30 de junio de 2026
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Economía

Una economía de dos velocidades: entre el impulso de la minería y el freno de la industria

La actividad económica creció en la comparación anual, aunque volvió a retroceder frente a marzo. El mapa de los sectores que explican ese contraste.

Una economía de dos velocidades: entre el impulso de la minería y el freno de la industria

Una economía de dos velocidades: entre el impulso de la minería y el freno de la industria

Por Sitio Andino Economía

La actividad económica registró en abril un crecimiento interanual del 1,6%, aunque volvió a mostrar señales de inestabilidad al caer 1,5% respecto de marzo, según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Un crecimiento con avances y retrocesos

El comportamiento de la actividad económica durante los primeros meses del año reflejó un escenario de fuertes oscilaciones. Tras una mejora en enero, una caída en febrero, una recuperación en marzo y un nuevo retroceso en abril frente al mes previo, especialistas describen este comportamiento como un "efecto serrucho", con subas y bajas sucesivas que impiden consolidar una tendencia de crecimiento sostenido.

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En Argentina se profundiza una economía a dos velocidades.

En Argentina se profundiza una economía a dos velocidades.

En este contexto, también persiste una economía de "dos velocidades": mientras sectores vinculados al agro, la minería y la energía se expanden, la industria, el comercio y la construcción se debilitan.

Los sectores que más crecieron y los que más cayeron

De acuerdo a Infobae, el informe del INDEC mostró que sólo siete de los quince sectores relevados registraron mejoras interanuales durante abril, mientras que ocho terminaron con resultados negativos.

Los sectores con mayor crecimiento fueron:

  • Explotación de minas y canteras: +17,1%.
  • Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: +10,9%.
  • Electricidad, gas y agua: +6,4%.
  • Intermediación financiera: +4,5%.
  • Transporte y comunicaciones: +2%.
  • Servicios sociales y de salud: +0,8%.

En tanto, Hoteles y restaurantes se mantuvo prácticamente sin cambios respecto de abril de 2025.

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Minería y agro tuvieron el mejor desempeño.

Minería y agro tuvieron el mejor desempeño.

Dentro de los sectores que impulsaron el crecimiento, la agricultura y la minería fueron los principales motores, aportando en conjunto 1,8 puntos porcentuales al resultado general.

Las mayores caídas se registraron en:

  • Pesca: -28,4%.
  • Comercio mayorista, minorista y reparaciones: -3,2%.
  • Industria manufacturera: -2,9%.
  • Construcción: -1,8%.
  • Otras actividades de servicios: -1,7%.
  • Administración pública y defensa: -1,3%.
  • Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: -0,2%.
  • Enseñanza: -0,1%.

Agro y minería sostuvieron el resultado

El informe del INDEC refleja que, pese al crecimiento interanual del EMAE, el desempeño fue muy dispar entre sectores.

26 de Marzo de 2026, Comercios del centro, liquidaciones y nueva temporada, recambio, ofertas, rebajas, ventas, stock, ropa, vestimenta
Comercio e industria no consiguen repuntar.

Comercio e industria no consiguen repuntar.

Las mayores contribuciones positivas provinieron de Agricultura, que explicó 1,19 puntos porcentuales del crecimiento, y de Explotación de minas y canteras, con un aporte de 0,63 puntos.

En sentido contrario, Industria manufacturera, Comercio y Pesca fueron las actividades que más presionaron a la baja sobre el indicador general.

En definitiva, el crecimiento de la economía se apoya principalmente en el agro y la minería, mientras sectores de fuerte peso, como la industria y el comercio, todavía no logran recuperar dinamismo.

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