Uspallata fortalece sus proveedores mineros: concluyó el programa de capacitación de Impulsa Mendoza

Con una jornada de cierre que reunió a participantes, referentes institucionales y especialistas, finalizó el ciclo de capacitaciones Proyecta Proveedores Uspallata , una iniciativa desarrollada por Impulsa Mendoza en el marco del programa Impulsando el Conocimiento , con el objetivo de fortalecer las capacidades de emprendedores y empresas locales para su incorporación a la cadena de valor de la minería y otros sectores productivos.

El ciclo fue organizado junto con la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (CaMEM) y la Fundación Mujeres que Inspiran , instituciones a las que Impulsa Mendoza agradeció especialmente por su compromiso y colaboración para hacer posible esta propuesta de formación.

La jornada de cierre comenzó con la última clase del módulo 3 sobre seguridad y sostenibilidad , a cargo de Blanca Chávez, representante de CaMEM, quien abordó los principales estándares de higiene y seguridad, sostenibilidad, criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) y requisitos que demandan las empresas de la industria minera a sus proveedores.

Durante el encuentro también se presentó el trabajo que realizó la oficina de Impulsa Mendoza en Uspallata, a cargo de Federico Olivera y Melina González, quienes expusieron las acciones desarrolladas para acompañar a vecinos, emprendedores y empresas locales, consolidando ese espacio como un punto de referencia para la información, la capacitación y la vinculación con nuevos proyectos productivos.

El cierre estuvo a cargo de Manuel Sánchez Bandini, subsecretario de Energía y Minería, y presidente de Impulsa Mendoza, quien destacó que “el desarrollo de la minería en Mendoza necesita cada vez más proveedores locales preparados. Programas como Proyecta Proveedores permiten que emprendedores y empresas de la provincia incorporen herramientas concretas para participar de esa cadena de valor y aprovechar las oportunidades que vienen”.

Sobre el futuro de la región, remarcó el potencial que representan iniciativas como Mendoza Norte Distrito Minero y las obras de infraestructura que contribuirán a posicionar a Uspallata como un polo de desarrollo económico, logístico y de servicios para toda la provincia.

La actividad concluyó con un espacio de networking, donde los participantes pudieron intercambiar experiencias, generar contactos y comenzar a construir vínculos comerciales entre emprendedores, empresas e instituciones.

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Capacitaciones para proveedores para la minería de Uspallata

El ciclo registró 172 preinscriptos desde su lanzamiento, reflejando el interés de emprendedores y pymes por acceder a herramientas que les permitan fortalecer sus capacidades e incorporarse a la cadena de valor minera. Debido a que cada módulo contaba con cupos limitados, se realizó un proceso de selección basado en el perfil de cada empresa, emprendimiento o proyecto laboral, priorizando aquellos con mayor potencial de inserción en mercados cada vez más exigentes. En base a este proceso en total 44 personas concluyeron las capacitaciones.

El programa estuvo conformado por tres módulos que se dictaron en distintas fechas:

Entendiendo la Industria Minera: orientado a conocer el funcionamiento del sector, el ciclo de vida de los proyectos y las oportunidades para proveedores.

orientado a conocer el funcionamiento del sector, el ciclo de vida de los proyectos y las oportunidades para proveedores. Preparando tu Empresa: enfocado en gestión empresarial, costos, planificación financiera y desarrollo de propuestas competitivas.

enfocado en gestión empresarial, costos, planificación financiera y desarrollo de propuestas competitivas. Seguridad y Sostenibilidad: dedicado a higiene y seguridad, estándares ambientales, criterios ESG y requerimientos corporativos.

Cabe destacar que el 65% de los asistentes pertenecía a la comunidad de Uspallata, mientras que el restante era del Gran Mendoza, otras localidades de la provincia e incluso de otras regiones, consolidando el carácter territorial de la iniciativa.