Uspallata fortalece sus proveedores mineros: concluyó el programa de capacitación de Impulsa Mendoza

Con una jornada de cierre que reunió a participantes, referentes institucionales y especialistas, finalizó el ciclo de capacitaciones Proyecta Proveedores Uspallata, una iniciativa desarrollada por Impulsa Mendoza en el marco del programa Impulsando el Conocimiento, con el objetivo de fortalecer las capacidades de emprendedores y empresas locales para su incorporación a la cadena de valor de la minería y otros sectores productivos.
El ciclo fue organizado junto con la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (CaMEM) y la Fundación Mujeres que Inspiran, instituciones a las que Impulsa Mendoza agradeció especialmente por su compromiso y colaboración para hacer posible esta propuesta de formación.
La jornada de cierre comenzó con la última clase del módulo 3 sobre seguridad y sostenibilidad, a cargo de Blanca Chávez, representante de CaMEM, quien abordó los principales estándares de higiene y seguridad, sostenibilidad, criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) y requisitos que demandan las empresas de la industria minera a sus proveedores.
Durante el encuentro también se presentó el trabajo que realizó la oficina de Impulsa Mendoza en Uspallata, a cargo de Federico Olivera y Melina González, quienes expusieron las acciones desarrolladas para acompañar a vecinos, emprendedores y empresas locales, consolidando ese espacio como un punto de referencia para la información, la capacitación y la vinculación con nuevos proyectos productivos.
El cierre estuvo a cargo de Manuel Sánchez Bandini, subsecretario de Energía y Minería, y presidente de Impulsa Mendoza, quien destacó que “el desarrollo de la minería en Mendoza necesita cada vez más proveedores locales preparados. Programas como Proyecta Proveedores permiten que emprendedores y empresas de la provincia incorporen herramientas concretas para participar de esa cadena de valor y aprovechar las oportunidades que vienen”.
Sobre el futuro de la región, remarcó el potencial que representan iniciativas como Mendoza Norte Distrito Minero y las obras de infraestructura que contribuirán a posicionar a Uspallata como un polo de desarrollo económico, logístico y de servicios para toda la provincia.
La actividad concluyó con un espacio de networking, donde los participantes pudieron intercambiar experiencias, generar contactos y comenzar a construir vínculos comerciales entre emprendedores, empresas e instituciones.
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Capacitaciones para proveedores para la minería de Uspallata
El ciclo registró 172 preinscriptos desde su lanzamiento, reflejando el interés de emprendedores y pymes por acceder a herramientas que les permitan fortalecer sus capacidades e incorporarse a la cadena de valor minera. Debido a que cada módulo contaba con cupos limitados, se realizó un proceso de selección basado en el perfil de cada empresa, emprendimiento o proyecto laboral, priorizando aquellos con mayor potencial de inserción en mercados cada vez más exigentes. En base a este proceso en total 44 personas concluyeron las capacitaciones.
El programa estuvo conformado por tres módulos que se dictaron en distintas fechas:
Entendiendo la Industria Minera: orientado a conocer el funcionamiento del sector, el ciclo de vida de los proyectos y las oportunidades para proveedores.
Preparando tu Empresa: enfocado en gestión empresarial, costos, planificación financiera y desarrollo de propuestas competitivas.
Seguridad y Sostenibilidad: dedicado a higiene y seguridad, estándares ambientales, criterios ESG y requerimientos corporativos.
Cabe destacar que el 65% de los asistentes pertenecía a la comunidad de Uspallata, mientras que el restante era del Gran Mendoza, otras localidades de la provincia e incluso de otras regiones, consolidando el carácter territorial de la iniciativa.