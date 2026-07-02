General Alvear: proponen congelar el ingreso de personal municipal por diez años

Este jueves, desde el bloque de La Unión Mendocina en el Concejo Deliberante de General Alvear , presentaron un proyecto que propone eliminar la creación de nuevos cargos y no permitir el ingreso de personal por los próximos diez años .

La iniciativa fue impulsada por el concejal Néstor Ortega , quien aseguró que la medida responde a un pedido de los vecinos y que ya mantuvo conversaciones con otros integrantes del cuerpo deliberativo.

El proyecto presentado en el Concejo Deliberante busca poner un límite a la incorporación de personal y a la creación de nuevos cargos dentro del ámbito municipal . Según explicó Ortega, la propuesta apunta a avanzar en una política de austeridad y control del gasto público en General Alvear.

“ Es lo que nos han pedido los vecinos, he hablado con algunos pares y están de acuerdo ”, aseguró el concejal de La Unión Mendocina , al referirse al acompañamiento que podría tener la iniciativa.

El proyecto será debatido en el Concejo Deliberante de General Alvear

Ahora, la propuesta deberá ser analizada por el resto de los concejales, quienes tendrán que definir si acompañan o no el proyecto impulsado por el bloque opositor.

La iniciativa se da en un contexto donde el gasto público, la planta de personal municipal y la administración de los recursos vuelven a estar en el centro del debate político en General Alvear.