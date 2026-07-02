2 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
General Alvear

General Alvear: proponen congelar el ingreso de personal municipal por diez años

El proyecto apunta a congelar nuevos ingresos de personal municipal en General Alvear durante la próxima década.

Concejo Deliberante de General Alvear

Concejo Deliberante de General Alvear

Andr
Por Sitio Andino Departamentales

Este jueves, desde el bloque de La Unión Mendocina en el Concejo Deliberante de General Alvear, presentaron un proyecto que propone eliminar la creación de nuevos cargos y no permitir el ingreso de personal por los próximos diez años.

La iniciativa fue impulsada por el concejal Néstor Ortega, quien aseguró que la medida responde a un pedido de los vecinos y que ya mantuvo conversaciones con otros integrantes del cuerpo deliberativo.

Proponen congelar nuevos cargos municipales por diez años en General Alvear

El proyecto presentado en el Concejo Deliberante busca poner un límite a la incorporación de personal y a la creación de nuevos cargos dentro del ámbito municipal. Según explicó Ortega, la propuesta apunta a avanzar en una política de austeridad y control del gasto público en General Alvear.

Es lo que nos han pedido los vecinos, he hablado con algunos pares y están de acuerdo”, aseguró el concejal de La Unión Mendocina, al referirse al acompañamiento que podría tener la iniciativa.

El proyecto será debatido en el Concejo Deliberante de General Alvear

Ahora, la propuesta deberá ser analizada por el resto de los concejales, quienes tendrán que definir si acompañan o no el proyecto impulsado por el bloque opositor.

La iniciativa se da en un contexto donde el gasto público, la planta de personal municipal y la administración de los recursos vuelven a estar en el centro del debate político en General Alvear.

Temas
Seguí leyendo

Prometieron una obra de cloacas, los vecinos compraron materiales y siguen esperando

Ola polar en Mendoza: nieva en el Sur y el Valle de Uco ¿cuándo en el Gran Mendoza?

Estudiantes aprendieron cómo actuar ante situaciones de riesgo por drogas

La escuela que produce, cría animales y organiza una fiesta tradicional

Una historia de vida, gratitud y esperanza que emociona a Bowen

Conectados suma inteligencia artificial y fortalece su presencia en tres departamentos

Cayó al piso por una baldosa desnivelada y cobrará una fortuna

Una feria de General Alvear se vestirá de celeste y blanco para alentar a la Selección

Lee además
Uso de drones de la Policía de Mendoza en General Alvear.

Cómo trabaja la nueva base de drones policiales que funciona en General Alvear
Daniela López, directora de la Escuela de Agricultura. video

Desmienten que un alumno haya convulsionado en la Escuela de Agricultura
LO QUE SE LEE AHORA
Las Leñas a la espera de la apertura oficial.

Las Leñas suma una nueva experiencia en la nieve con la Telesilla Vesta para peatones

Las Más Leídas

La familia solicita que cualquier dato, por mínimo que parezca, sea informado de manera urgente.

Una joven desapareció en Las Heras y su familia pide ayuda urgente

La DGE suspendió las clases este jueves por nevadas y frío extremo en varios departamentos de Mendoza

Atención Mendoza: estos son los departamentos donde no habrá clases presenciales este jueves por la mañana

Uno de los accidentes viales en el Acceso Sur. 

Mañana complicada: múltiples accidentes viales por la lluvia y cortes de ruta

La DGE se defiende: por qué anunció tan tarde la suspensión de las clases en el Gran Mendoza.

Clases suspendidas: la DGE se defiende tras la bronca de los padres

Se suspenden las clases presenciales en la provincia de Mendoza.

Por la ola polar, la DGE suspende las clases presenciales en toda la provincia de Mendoza