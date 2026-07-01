1 de julio de 2026
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Sitio Andino
General Alvear

General Alvear: vecinos reclaman por una obra de cloacas demorada

Los vecinos de esta zona de General Alvear piden respuestas concretas ante la falta de avances en una obra de cloacas considerada clave para el sector.

Reclamo vecinal en General Alvear.

Reclamo vecinal en General Alvear.

Por Sitio Andino Departamentales

Vecinos de calle 26 de Julio, pasando Uspallata, y zonas aledañas del departamento de General Alvear expresaron su malestar ante la falta de respuestas por una obra de cloacas que, según señalaron, fue prometida hace varios meses.

Reclamo vecinal por una obra pendiente

De acuerdo con lo manifestado por los vecinos, la intervención debía realizarse en un plazo determinado, pero hasta el momento los trabajos no comenzaron. Esta situación generó preocupación e incertidumbre entre las familias de la zona, que aseguran seguir esperando una respuesta concreta.

Los habitantes indicaron que, tal como se había acordado oportunamente, ya adquirieron los materiales necesarios para avanzar con la obra, pero pese a ello la ejecución continúa demorada.

Piden respuestas por los plazos incumplidos

El reclamo apunta principalmente a la falta de información sobre los motivos de la demora y sobre una posible fecha de inicio de los trabajos. Los vecinos sostienen que cumplieron con la parte que les correspondía y ahora esperan que se concrete la obra comprometida.

En ese sentido, remarcaron la necesidad de contar con una solución, ya que la conexión cloacal representa una mejora importante para la calidad de vida de las familias del sector.

Embed - COMPRARON LOS MATERIALES, RECLAMAN POR LAS CLOACAS

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