30 de junio de 2026
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Sitio Andino
Prevención

Prevención de consumos problemáticos: capacitaron a estudiantes secundarios

Durante la jornada se abordaron temas vinculados a la prevención de consumos problemáticos, el cuidado de la salud, la vigilancia comunitaria y la identificación de situaciones de riesgo.

Jornada de concientización en General Alvear.

Jornada de concientización en General Alvear.

Por Sitio Andino Departamentales

En la Escuela N° 4-220 Nicolás Luna de General Alvear se desarrolló una jornada de concientización y prevención destinada a estudiantes de tercero, cuarto y quinto año del nivel secundario, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas.

La actividad tuvo como objetivo brindar herramientas de prevención, información y acompañamiento frente a problemáticas vinculadas a los consumos problemáticos y distintas situaciones de riesgo que pueden afectar a los jóvenes.

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Una jornada de prevención para estudiantes secundarios

La propuesta fue organizada por la Dirección de Familia, a través de la Coordinación de Derechos Humanos y Equidad, y contó con la participación del Sistema de Alarmas Comunitarias (SAC) y la Policía Contra el Narcotráfico.

Durante el encuentro se abordaron temáticas relacionadas con la prevención de consumos problemáticos, la vigilancia comunitaria, el cuidado de la salud y la identificación de situaciones de riesgo.

Además, se brindaron herramientas para que los estudiantes puedan saber cómo actuar y a quién recurrir en caso de necesitar ayuda o acompañamiento.

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La importancia de trabajar con adolescentes

La coordinadora de Derechos Humanos y Equidad, Florencia Merlo, destacó la importancia de abordar estas problemáticas con adolescentes de entre 14 y 17 años, una etapa considerada clave para la prevención y la toma de decisiones responsables.

Asimismo, agradeció el acompañamiento de las autoridades de la institución educativa para poder concretar la jornada y acercar este tipo de espacios a los estudiantes.

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Demostración de la Policía Contra el Narcotráfico

Como cierre de la actividad, efectivos de la Policía Contra el Narcotráfico realizaron una demostración con perros detectores de sustancias.

La intervención permitió que los estudiantes conocieran parte de las tareas preventivas que desarrolla la fuerza y la importancia del trabajo coordinado entre instituciones.

Herramientas para prevenir y protegerse en General Alvear

Por su parte, la directora de la escuela, Remedios Masegosa, valoró la presencia de los organismos participantes y remarcó que estas acciones representan herramientas fundamentales para que los jóvenes puedan prevenir, cuidarse y protegerse frente a problemáticas que actualmente afectan a la sociedad.

La jornada dejó como eje central la importancia de la prevención, la información y el acompañamiento como caminos necesarios para fortalecer el cuidado de los adolescentes.

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