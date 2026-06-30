Alumnos de San Pedro del Atuel organizan el tradicional almuerzo patronal

Noticiero Andino llegó hasta la Escuela Hilda Mabel Coria , ubicada en el distrito de San Pedro del Atuel , donde sus alumnos se preparan para llevar adelante una actividad muy significativa para la comunidad de General Alvear : la organización del tradicional almuerzo por el aniversario del Santo Patrono .

El establecimiento educativo es reconocido en General Alvear y en la región por el trabajo que desarrolla junto a su comunidad educativa. A lo largo de los años, la escuela ha logrado importantes avances en materia productiva, consolidando un modelo de aprendizaje vinculado directamente con la práctica.

Los estudiantes no solo incorporan conocimientos en el aula, sino que también los aplican en el campo de prácticas , donde realizan distintas tareas relacionadas con la producción y la cría de animales.

En este marco, los alumnos serán los encargados de organizar el almuerzo que se realizará durante la celebración del aniversario del Santo Patrono de San Pedro del Atuel.

La propuesta representa una oportunidad para mostrar el trabajo que se realiza dentro de la institución y, al mismo tiempo, fortalecer el vínculo con la comunidad.

San Pedro del Atuel se prepara para el almuerzo

La delegada de Carmensa, Norma Costa brindó detalles sobre las actividades que se realizarán en los Festejos Patronales de San Pedro Apóstol, previstos para el próximo sábado 4 y domingo 5 de julio.

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El pedido por el agua potable

Además de ser una jornada de encuentro y tradición, el almuerzo también será un momento propicio para volver a visibilizar una demanda histórica: la necesidad de contar con agua potable en el campus educativo.

Desde la comunidad remarcan que se trata de un servicio esencial para el desarrollo diario de las actividades escolares y productivas que se llevan adelante en la institución.