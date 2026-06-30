30 de junio de 2026
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Sitio Andino
San Pedro del Atuel

Alumnos de San Pedro del Atuel organizan el tradicional almuerzo patronal

La comunidad educativa de San Pedro del Atuel vuelve a ser protagonista por su trabajo productivo y su compromiso con las tradiciones locales.

Almuerzo el próximo domingo en San Pedro del Atuel.

Almuerzo el próximo domingo en San Pedro del Atuel.

Por Sitio Andino Departamentales

Noticiero Andino llegó hasta la Escuela Hilda Mabel Coria, ubicada en el distrito de San Pedro del Atuel, donde sus alumnos se preparan para llevar adelante una actividad muy significativa para la comunidad de General Alvear: la organización del tradicional almuerzo por el aniversario del Santo Patrono.

Una escuela con fuerte identidad productiva

El establecimiento educativo es reconocido en General Alvear y en la región por el trabajo que desarrolla junto a su comunidad educativa. A lo largo de los años, la escuela ha logrado importantes avances en materia productiva, consolidando un modelo de aprendizaje vinculado directamente con la práctica.

Los estudiantes no solo incorporan conocimientos en el aula, sino que también los aplican en el campo de prácticas, donde realizan distintas tareas relacionadas con la producción y la cría de animales.

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Los alumnos, protagonistas del almuerzo patronal

En este marco, los alumnos serán los encargados de organizar el almuerzo que se realizará durante la celebración del aniversario del Santo Patrono de San Pedro del Atuel.

La propuesta representa una oportunidad para mostrar el trabajo que se realiza dentro de la institución y, al mismo tiempo, fortalecer el vínculo con la comunidad.

San Pedro del Atuel se prepara para el almuerzo

La delegada de Carmensa, Norma Costa brindó detalles sobre las actividades que se realizarán en los Festejos Patronales de San Pedro Apóstol, previstos para el próximo sábado 4 y domingo 5 de julio.

Embed - SAN PEDRO SE PREPARA PARA SUS FESTEJOS PATRONALES

El pedido por el agua potable

Además de ser una jornada de encuentro y tradición, el almuerzo también será un momento propicio para volver a visibilizar una demanda histórica: la necesidad de contar con agua potable en el campus educativo.

Desde la comunidad remarcan que se trata de un servicio esencial para el desarrollo diario de las actividades escolares y productivas que se llevan adelante en la institución.

Embed - ESC HILDA MABEL CORIA SE PREPARA PARA EL ALMUERZO DE SAN PEDRO DEL ATUEL

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