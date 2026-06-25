Una nutricionista explicó cómo actúa Ozempic y alertó por el efecto rebote

La nutricionista Vanesa Marnetti en diálogo con Noticiero Andino.

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Por Sitio Andino Departamentales







Ante el boom mundial de Ozempic y el creciente número de personas que recurren a este medicamento con el objetivo de perder peso, Noticiero Andino de General Alvear dialogó con la nutricionista Vanesa Marnetti, quien explicó cómo funciona este tratamiento y cuáles son sus efectos en el organismo.

La especialista brindó detalles sobre la manera en que actúa el medicamento y remarcó la importancia de evitar su utilización sin el seguimiento correspondiente.

No existen fórmulas mágicas para adelgazar Marnetti advirtió que no existen soluciones mágicas para bajar de peso y que cualquier tratamiento debe estar acompañado por profesionales de la salud, además de incorporar cambios sostenidos en la alimentación y en los hábitos cotidianos.

En ese sentido, también hizo especial hincapié en el denominado “efecto rebote”, que puede producirse cuando una persona abandona el tratamiento sin haber logrado modificar previamente su estilo de vida.

La profesional sostuvo que la efectividad de este tipo de medicamentos depende de una indicación adecuada, un seguimiento interdisciplinario y un abordaje integral, adaptado a las necesidades y condiciones particulares de cada paciente. La nutricionista Vanesa Marnetti cuenta detalles sobre el medicamento Embed - OZEMPIC Y SUS CONSECUENCIAS ADVERSAS