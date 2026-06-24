24 de junio de 2026
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Sitio Andino
Tunuyán

Tunuyán reunirá a soberanas vendimiales en un evento a beneficio

El evento en Tunuyán se realizará el domingo 28 de junio, a las 20.30, en el Auditorio Municipal Jorge Raúl Silvano.

Desfile solidario en Tunuyán el próximo domingo 28.

Desfile solidario en Tunuyán el próximo domingo 28.

Por Sitio Andino Departamentales

El Auditorio Municipal Jorge Raúl Silvano será escenario del primer Desfile Real Solidario de Tunuyán, una propuesta que combinará moda, tradición vendimial y compromiso con las instituciones del departamento.

El encuentro se realizará el próximo domingo 28 de junio, a las 20.30 horas, y tendrá como entrada la entrega de un alimento no perecedero. Todo lo recaudado será distribuido entre entidades locales que necesiten asistencia.

La iniciativa es organizada por las reinas de la Vendimia y de la Tonada 2026, quienes impulsaron el proyecto con el propósito de generar un aporte solidario y convocar a la comunidad a disfrutar de una noche diferente.

Reinas de toda Mendoza participarán del desfile en Tunuyán

El evento contará con la presencia de la Reina Nacional de la Vendimia y la Virreina Nacional, además de las soberanas departamentales de distintos puntos de Mendoza.

También participarán reinas de mandato cumplido, en una propuesta que buscará reunir a diferentes generaciones de representantes vendimiales y poner en valor una de las tradiciones más importantes de la provincia.

Durante la velada, las soberanas desfilarán con propuestas de comercios y tiendas de Tunuyán, lo que permitirá visibilizar el trabajo de emprendedores y establecimientos del departamento.

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Cómo retirar las entradas para el evento solidario en el departamento de Tunuyán

Los vecinos interesados en participar podrán retirar sus entradas en la boletería del Auditorio Municipal durante el jueves y el viernes. La atención será de 10.00 a 13.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Al momento de asistir al evento, deberán colaborar con un alimento no perecedero.

El primer Desfile Real Solidario se presenta como una oportunidad para disfrutar de la moda y la cultura vendimial, acompañar al comercio local y colaborar con las personas e instituciones que más lo necesitan.

Desfile Real Solidario en el departamento de Tunuyán

Embed - Desfile solidario en Tunuyán: reinas y tiendas unidas por los más necesitados

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